"I suoi capi del cartello...". "Azioni legali": scontro di fuoco tra Musk e il presidente del Messico Sheinbaum

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum contro Elon Musk. La leader messicana ha dichiarato che il suo team legale sta esaminando la possibilità di procedere per vie giudiziarie dopo alcune affermazioni pubblicate online dall’imprenditore sudafricano sulla piattaforma X.

Andiamo per gradi. Soffermandosi sulle turbolenze in Messico – Paese scosso dall’uccisione delle forze armate messicane di “El Mencho”, leader del principale gruppo criminale che opera nel Paese, il Cartello Jalisco Nueva Generación – Musk ha affermato che la Sheinbaum “solo ripete quello che gli dicono i suoi capi del cartello” e che "è una marionetta" dei gruppi criminali. La presidente messicana ha replicato immediatamente: "Stiamo considerando se intraprendere un'azione legale, lo stanno vedendo gli avvocati". La presidente ha precisato che la decisione non è stata ancora presa e che la questione è al vaglio dei consulenti.

"A me quello che interessa è il riconoscimento dei messicani, e la gran maggioranza della gente riconosce il lavoro delle Forze Armate e del governo non solo sul fronte della sicurezza ma anche per il benessere della popolazione" ha proseguito la Sheinbaum.

Il clima è rovente, la speranza è che venga ripristinata la normalità nei prossimi giorni dopo la violenta reazione del cartello tra sparatorie, posti di blocco e incendi dolosi. Per il momento è stato. “Noi cerchiamo la pace, non la guerra”, la sottolineatura della presidente messicana.