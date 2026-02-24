Leader Ue a Kiev: "La pace alle condizioni dell'Ucraina". Zelensky: "Putin ha fallito"

"Questa guerra è un triplice fallimento per la Russia: militare, economico, strategico. Ha rafforzato la Nato, di cui voleva evitare l'espansione, ha unito gli europei che voleva indebolire e ha messo a nudo la fragilità di un imperialismo di un'altra epoca. Poiché l'Ucraina è la prima linea di difesa del nostro continente, la Francia e l'Europa le sono risolutamente al fianco". Lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un post su X pubblicato in francese, ucraino e inglese.

"Sono ormai quattro anni che l'Europa si è svegliata con il rumore delle bombe russe in Ucraina. Quattro anni di una guerra di aggressione scelta dalla Russia, in flagrante violazione del diritto internazionale, della sovranità di un popolo e della vita umana. Quattro anni di città colpite, scuole e ospedali distrutti, infrastrutture energetiche metodicamente prese di mira per gettare le famiglie nel freddo e nel terrore. Quattro anni, 15mila civili ucraini uccisi. Quattro anni di vite spezzate, violenze, stupri, torture, crimini di guerra e terrore. Quattro anni e migliaia di bambini ucraini strappati alla loro terra e alle loro famiglie. Ma quattro anni in cui l'Ucraina resiste e tiene duro", scrive Macron. E ancora: "Un giorno, i russi si renderanno conto dell'enormità del crimine commesso in loro nome, della futilità dei pretesti addotti e degli effetti devastanti a lungo termine sul loro Paese. Mentre il Cremlino prometteva di conquistare l'Ucraina in pochi giorni, dalla stabilizzazione del fronte nel novembre 2022 solo l'1% del territorio ucraino è stato conquistato. Il mese scorso, l'Ucraina ha persino riconquistato terreno. E a quale prezzo per i russi? Più di 1,2 milioni di soldati russi sono stati feriti o uccisi, il numero più alto di vittime russe in combattimento dalla Seconda guerra mondiale. Di fronte alle perdite, la Russia sta arruolando individui nel continente africano per mandarli a combattere sul fronte ucraino, spesso senza alcuna formazione preliminare".