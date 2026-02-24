Sarah Ferguson è "sparita". Che fine ha fatto l'ex duchessa di York dopo lo scandalo?

L’ombra dello scandalo Epstein ha inghiottito l’ ex principe Andrea e ora minaccia anche la stabilità della monarchia britannica. Per alcuni questa è la crisi più grave affrontata dai Windsor, per altri l’unica possibilità di salvezza sarebbe quella di voltare pagina una volta per tutte, mettendo sul trono William e Kate. Intanto il governo britannico sta preparando un disegno di Legge per escludere Andrea dalla linea di successione: una mossa drastica, che potrebbe bastare per mettere al sicuro il regno di Carlo III. In tutta questa concitazione per il futuro della Corona fa rumore l’assenza di uno dei personaggi principali dello scandalo, Sarah Ferguson. Nessuno sa dove sia finita l’ex moglie di Andrea. Molti si chiedono cosa stia facendo e, soprattutto, se tornerà, un giorno, per spiegare il suo ambiguo legame con Jeffrey Epstein.

Le email di Sarah

L’ex duchessa di York ha abbandonato il Royal Lodge, la residenza di Windsor che condivideva con l’ ex marito Andrea , dopo lo sfratto imposto da Carlo III. Questo è tutto ciò che sappiamo di lei dopo il coinvolgimento nello scandalo dei file Epstein. Del resto lo scambio di mail tra la ex cognata di Re Carlo e l’imprenditore pedofilo, riportato dal People, non lascia molto spazio alle interpretazioni.

In un messaggio datato 30 gennaio 2010, per esempio, la Ferguson scrive: “Sei una leggenda. Davvero, non ho parole per descrivere il mio affetto, la mia gratitudine per la tua generosità e gentilezza. Sono al tuo servizio. Sposami”.

In un’altra mail, del 3 agosto 2009, Sarah sembra ringraziare Epstein per l’aiuto datole negli accordi con dei brand, poi conclude: “Grazie Jeffrey per essere il fratello che avrei sempre voluto”. Ci sarebbero anche dei messaggi in cui l’ex duchessa racconta all’imprenditore dei dettagli della vita intima delle figlie. In altri ancora, riportati dalla Bbc, la Ferguson si definisce “molto traumatizzata e sola” e arriva a proporre all’imprenditore di “lavorare per te e organizzare le tue case”. In generale, in tutte queste mail, Sarah dà un’immagine di sé molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere, a tratti sorprendente, ma nel senso negativo del termine.

Proprio le confidenze fatte a Epstein e l’ambiguità di molte conversazioni virtuali spinsero diverse charity, lo scorso settembre, a revocare il patronato alla Ferguson. I legami vennero troncati subito dopo la pubblicazione di un messaggio in particolare, nel quale Sarah si scusa “umilmente” con l’uomo per averlo rinnegato durante l’intervista concessa all’Evening Standard nel marzo 2011 e si rivolge a lui chiamandolo, come specifica il Sun, “fedele, generoso e supremo amico”.

Nell’intervista, infatti, l’ex duchessa aveva dichiarato che accettare ventimila dollari dall’uomo d’affari era stato “un terribile, terribile errore di giudizio”. Riferendosi alle accuse formulate contro Epstein, poi, aveva aggiunto: “La pedofilia mi fa orrore”.

A nulla servirono le spiegazioni del portavoce di Sarah, che tenne a precisare: “La duchessa…come molte persone, è stata ingannata dalle bugie [di Epstein]…Non solo ha tagliato i contatti, ma lo ha condannato pubblicamente, al punto che lui minacciò di denunciarla per diffamazione, poiché lo aveva associato alla pedofilia. [La duchessa] non ritratta nulla di ciò che ha detto. Questa email fu inviata nel contesto dei consigli…ricevuti per tentare di placare Epstein e le sue minacce”.

Dalla pubblicazione di queste conversazioni, a cui sono seguiti lo sfratto degli ex duchi di York dalla loro dimora a Windsor e l’ arresto dell’ex principe Andrea, avvenuto lo scorso 19 febbraio, di Sarah Ferguson si sarebbero perse le tracce.

Dov’è Sarah?

Alla fine di ottobre 2025, dopo la decisione di Carlo III di togliere i titoli ad Andrea e quando ormai era chiaro che gli ex duchi di York avevano perso la loro battaglia per rimanere nel Royal Lodge, un portavoce dell’ex duchessa spiegò al People: “[Sarah Ferguson] si trasferirà in una casa separata” dalla nuova residenza del marito. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’ex principe avrebbe traslocato a Marsh Farm , nella tenuta di Sandringham. Il portavoce proseguì: “Contrariamente a quanto riportato [l’ex duchessa di York] non ha mai chiesto alcuna proprietà, né un vitalizio. Continuerà a plasmare la sua vita indipendente”.

Non è chiaro, però, dove Sarah avrebbe deciso di iniziare questa nuova esistenza. A dicembre 2025 il portavoce della Ferguson, citato dal People, rivelò: “Attualmente [l’ex duchessa] sta valutando diverse opzioni e non è stata presa alcuna decisione”. In contemporanea con questa affermazione una fonte sostenne che Sarah stesse “cercando un posto a Windsor”. Teoria, quest’ultima, riportata di recente anche da una fonte del Daily Mail, secondo la quale l’ex nobile spera di poter restare vicino alle sue figlie e ai nipoti.

Tuttavia, a gennaio 2026, i tabloid ipotizzarono che Sarah si fosse temporaneamente stabilita “all’estero” per prendersi un po’ di tempo e pensare al suo futuro. Impossibile sapere dove di preciso. A questa situazione, già piuttosto caotica, si aggiunsero altre voci: secondo una di queste Sarah Ferguson si sarebbe trasferita in una delle proprietà di campagna della principessa Beatrice. L’opzione, però, venne subito smentita dal portavoce dell’ex duchessa.

Stando a un’altra indiscrezione, riportata dal People e dal magazine Hello, Sarah avrebbe scelto di partire per il Portogallo, esattamente per l’esclusivo CostaTerra Golf and Ocean Club a Comporta, dove la figlia Eugenia avrebbe una casa. Tra l’altro il marito della principessa, Jack Brooksbank, lavorerebbe come esperto di marketing e per la promozione del lussuoso resort. Secondo il People, però, anche questa seconda possibilità sarebbe da escludere. Dove si trova, allora, Sarah Ferguson?

Opzione “Medio Oriente”

Stando alle indiscrezioni più recenti, raccolte dal Daily Mail, l’ex duchessa si troverebbe negli Emirati Arabi. Al momento non ci sono conferme, ma secondo un insider la Ferguson avrebbe scelto questa meta per una ragione precisa: “Ho bisogno di tornare a lavorare”, avrebbe detto agli amici. “Ho bisogno di soldi”.

Un’altra fonte ribadisce: “È risoluta a volersi rimettere in gioco e iniziare di nuovo a guadagnare denaro. Non so come farà. Il suo brand è tossico”. Da queste parole parrebbe di intuire che Sarah si stia temporaneamente nascondendo, che si senta quasi circondata. Nonostante tutto non avrebbe perso la speranza di tornare alla vita pubblica, sebbene la situazione non sia delle migliori: “…Se la passerebbe davvero male. Ha detto alle persone che sta soffrendo per problemi di salute mentale e pensa che tutti ce l’abbiano con lei”, continua la fonte.

Qualcuno ha ipotizzato che Sarah potesse scrivere un libro sul suo legame con Epstein, ma a quanto sembra la stessa ex cognata di Carlo III avrebbe “scartato” l’idea, riferiscono gli insider, aggiungendo: “…[Sarah] potrebbe ritrovarsi a dover raccontare la storia alla polizia, di fronte a un giudice o una giuria…”.

Non sarebbe proprio il momento di scrivere un libro sullo scandalo. Senza contare, come precisano il Guardian e la Bbc, che l’ultima opera di Sarah Ferguson, “Flora and Fern. Kindness Along the Way”, la cui uscita era inizialmente prevista per lo scorso 9 ottobre (poi slittata al 20 novembre), è stata ritirata dal mercato e destinata al macero. Un altro colpo per l’ex duchessa e per i suoi guadagni.

Sarah Feguson si troverebbe “in un luogo sconosciuto”, titola il

People. Non saprebbe ancora cosa ne sarà di lei, ma a un amico, citato dal Daily Mail, avrebbe rivelato la sua unica: “Quando ritornerò dovrò mettere una certa distanza tra me e Andrea”.