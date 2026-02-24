Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"

L’attesa sta per finire: questa sera è in programma la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore di serata Can Yaman, Carlo Conti darà il via alla settantaseiesima edizione della kermesse canora. La conferenza stampa di presentazione si è aperta con il ricordo dei tre anni dalla morte di Maurizio Costanzo: “Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti insieme”.

“Mi sono preparato non pensandoci” ha spiegato Can Yaman a proposito del suo esordio all’Ariston: “Fino ad oggi non ho pensato a nulla, perché altrimenti mi sarei emozionato troppo. Ero impegnato con una serie in Spagna. Sto bene, sono molto felice, mi fido di Carlo, spero che mi aiuterà (ride, ndr). Non so cosa farò, vedremo: spero di non combinare dei pasticci”. Non è mancata una battuta sul recente caso di cronaca che lo ha coinvolto. L'attore turco - volto di Sandokan - a inizio gennaio era stato fermato a Istanbul nell'ambito di un'indagine di droga e rilasciato nel giro di poche ore: “Non c’è un caso – ha spiegato – erano dei controlli di routine. E’ un periodo così per la Turchia. Per me non c’è stato un caso. Sono risultato negativo al controllo e mi hanno liberato dopo meno di 24 ore”. "È questo il momento giusto per me, per essere qui", ha aggiunto Can Yaman, che ha ammesso di essere intimorito dalla prima sul palco del Festival: "Se sono spaventato? Certo, mi spaventa tutto, ma non lo do a vedere. Ho le mie vulnerabilità". Poi la sorpresa annunciata da Conti: "Stasera, dopo cinquant'anni, ci sarà il confronto tra i due Sandokan, perchè sul palco ci sarà anche Kabir Bedi".



Protagonisti in conferenza anche i volti del Primafestival Ema Stokholma (“Più che emozionata sono gasatissima, perché aspetto Sanremo tutto l’anno”), Carolina Rey (“Il Festival è una festa di famiglia, che unisce tante generazioni ed è importante farne parte”) e Manola Moslehi, nonché il padrone di casa del Dopofestival Nicola Savino: “E’ un grandissimo piacere, molto forte. Non posso non segnalarvi la mia gioia nell’aver appreso che il 95% dei cantanti ci ha già detto di sì. Mi permetto da questo scranno di invitare ufficialmente Laura Pausini. Avremo tutti i trenta cantanti, divisi in quattro giorni.

Con me ci saranno la brillantezza e la preparazione di Aurora Leone, scelta di comune accordo con Conti, e la sagacia e l’intelligenza di Federico Basso, tutto condito dalla musica di Enrico Cremonesi”.

Sanremo 2026, l’ordine di esibizione della prima serata del Festival

