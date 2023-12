Ibrahimovic torna al Milan: ecco quale sarà il suo nuovo ruolo

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, manca solo l'annuncio ufficiale. Lo rivela il Financial Times. Dopo i tanti rumor delle ultime settimane, il 42enne svedese vestirà ora i panni del manager, o meglio del consigliere della proprietà e partner operativo di RedBird. L'intesa era stata raggiunta da qualche giorno, la stretta di mano tra l'ex campione e il presidente rossonero Gerry Cardinale era in realtà arrivata già alla fine dell'incontro del 6 novembre in un hotel di Corso Venezia a Milano.

Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario, Ibra lavorerà a stretto contatto con il patron Cardinale, fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portafoglio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento, oltre a lavorare con il Milan. E c’è la prima dichiarazione dello svedese nel nuovo ruolo: "RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento". A cui ha fatto seguito il primo commento di Cardinale: "Ciò che rende Ibra un assoluto vincente non è solo il talento fisico, ma un alto intelletto e un grande spirito imprenditoriale".

Il nuovo ruolo

Intanto Milan sta vivendo un momento delicatissimo. La sconfitta di Bergamo ha forse allontanato definitivamente il Diavolo dalle prime due della classe, Inter e Juventus. E mercoledì Maignan e compagni si giocano nella trasferta di Newcastle il loro futuro in Champions League. Una notte da dentro fuori, in cui ogni esito è ancora possibile.

La speranza è che l'arrivo di Ibra possa essere una scossa, almeno a livello motivazionale, in attesa di conoscere in concreto quali saranno i suoi incarichi, con un ruolo che si delineerà nel tempo. Una cosa però è sicura: Zlatan non arriva per commissariare il tecnico Stefano Pioli, col quale ha già parlato più volte in queste settimane. Il rapporto tra i due è solidissimo, considerando anche il ruolo decisivo avuto da Ibra nella crescita del gruppo in questi anni. Ma soprattutto non sarà però nello staff tecnico né in quello dirigenziale, ma avrà un ruolo di consulente della proprietà. Nessun peso dunque nelle scelte di campo, come qualcuno aveva ipotizzato inizialmente.

È tutto pronto per il terzo atto di Ibra in rossonero, dopo i primi due in versione da giocatore (2010-2012 e 2020-2023, 96 gol e due scudetti). Troppo forte il richiamo del calcio dopo l'addio, ma anche del Milan, l’unica squadra che ha davvero amato fra le dieci di club nelle quali ha giocato. Nella sua decisione hanno pesato anche gli affetti: il fatto che i suoi figli giocano nel vivaio rossonero, ma anche l’amore per Milano, città che non ha mai lasciato. Per l'ex attaccante sarà una sfida personale, l’ennesima. Forse la più difficile, di certo la più intrigante. Insomma è tutto pronto per l'Ibra-ter.