"Imbecille, fatti vedere": spunta la bustina di cocaina prima di Benfica-Inter e il giornalista si imbufalisce

Martedì sera, allo stadio Da Luz di Lisbona, l'Inter di Simone Inzaghi ha scritto un pezzo di storia battendo per 2-0 l'ostico Benfica di Schmidt imbattuto in questa stagione in Champions League. Quello che però è avvenuto nei pressi dell'impianto delle "Aquile", a poche ore dal match, ha dell'incredibile ed ha visto coinvolto un giornalista italiano di Sportitalia, Tancredi Palmeri. Durante un collegamento, infatti, è spuntata una bustina con un contenuto bianco davanti alla telecamera e il giornalista, alquanto stizzito, ha subito allontanato la mano dello spacciatore facendogli notare l'assurdità e la gravità del suo gesto: "Mamma mia, questo è un imbecille totale proprio. Tu sei un imbecille te lo dico, sei un pir... patentato".





Durante un collegamento pre partita da Lisbona, @tancredipalmeri deve fare i conti con uno spacciatore del luogo. pic.twitter.com/caeU8DJymH

Tancredi Palmeri, ancora adirato per questo gesto irrispettoso, ha poi rincarato la dose: " Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pir.. patentato. Non so se hai visto cos'ha fatto, è inutile star qui a far finta di niente, ha fatto vedere la bustina di cocaina in diretta, questo pirla patentato che non è italiano, va detto questo" , dice rivolgendosi direttamente a chi si è intromesso nella sua diretta da Lisbona. E ancora: "Mi pare sudamericano, non riesco a capire la nazionalità. Fatti vedere in faccia, fatti vedere in faccia così ti nagari ti sbattono dentro, imbecille" .

Il giornalista ha poi avanzato una richiesta alla regia per "incastrare" la persona che si è reso protagonista di questo gesto assurdo: "Sta ancora qua lo spacciatore che prova a vendere a quelli attorno. Dai torna qua, torna qua, fatti vedere... È sudamericano comunque... Lo dico alla regia, tagliatelo così lo mettiamo sui social e lo inviamo alle autorità portoghesi che male non fa". Palmeri riesce poi a chiudere il collegamento dal Dal Luz parlando del corteo dei tifosi nerazzurri in procinto di recarsi allo stadio ma nel finale ha voluto ribadire il concetto alla regia di Sportitalia: " Messaggio, ribadisco alla regia, tagliamo e mettiamo sui social questo povero spacciatore così si prende la responsabilità delle sue azioni. Se voleva fare il fenomeno in diretta, adesso glielo facciamo fare noi il fenomeno".

Il campo, poi, è stata l'Inter di Simone Inzaghi ad avere la meglio al termine di una partita giocata in maniera attenta e gagliarda da parte della compagine nerazzurra che ha vinto con merito e che ora potrà giocare con un po' più di serenità la gara di ritorno in programma il 19 aprile allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 21. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Champions League contro una tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti, che si affronteranno nel derby tutto italiano tra stasera (12 aprile) e martedì 18 aprile.