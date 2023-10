Incantati dalla grande bellezza (di Venezia) nonostante la sconfitta

Torno dalla città più incredibile del mondo sul vaporetto che solca le acque nella bellezza, borbottando insieme ai tifosi del Pisa sconfitti. Tutti ammirati e anche i meno inclini ammutoliscono davanti allo spettacolo di San Marco da una parte e del molino Stucky sulla Giudecca.



Come tifoso in gita ogni domenica in tutte le città, a prescindere dalle serie si ha sempre qualcosa da ammirare e personalmente ciò mi rende felice. Son felice di vivere in un paese bello.

Seguo la domenica alla radio, senza immagini fino alla notte. Mi esalto per lamentre giro l’angolo che porta alla magnificenza dell’arsenale. Mentre percorro i giardini della Triennale arriva la notizia diche infiamma i tifosi del tennis apparecchiando per la scorpacciata tennistica nel torneo tra i migliori otto del mondo. Quindici sessioni, pomeridiane e serali, che eleggeranno Torino capitale del tennis mondiale.

Fischiano Lukaku mentre rientro tra i serbatoi di Marghera. A 40 anni esatti dal gol di Mark Hateley che sovrasta in un’iconica foto l’ingrato transfuga (Collovati) la storia cambia colore ma è sempre quella: l’amore non è mai per sempre, almeno nel calcio. Pupone e Alex Del Piero (e pochi altri) a parte.



Corro sulla A4 mentre mentre lo straordinario bambinello arancione umilia gli altri. Quanto sarebbe stato avvincente il mondiale piloti senza il suo strapotere? Quello di MotoGp è pazzesco con i piloti racchiusi in pochi punti



Sabato gli springboks sudafricani dopo aver sconfitto gli inglesi hanno vinto con lo scarto minimo il mondiale di rugby contro i tutti neri, dimostrando che non è sempre l’attacco l’arma migliore



La Juve non molla mai e si i accredita per un posto in cima alla lista, Napoli e Milan si annullano in un match finalmente discreto.



Stupisce sempre meno la tenacia di un bel Bologna molto ben condotto, spesso colpevolmente sottovalutato e declassato a "provinciale".

I francesi tenevano il mattone per Grosso dal 2006, la storia non si cambia, auguri Fabio!



Qualcuno nei commenti accusa "il raccattaballe" di aver portato sfortuna alla Fiorentina. Calma o potrebbe toccare anche a voi! Ahahahhha (si scherza!)