Inchiesta Curve, sentito Simone Inzaghi per i contatti con il capo ultrà Ferdico

Simone Inzaghi è stato sentito nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, in qualità di persona informata dai fatti, dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano nel corso dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia.

Il nome del tecnico dell'Inter (che non è indagato) era finito nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’azzeramento dei vertici delle due curve. Dopo l'allenatore piacentino toccherà al vicepresidente Javier Zanetti e al difensore del Milan Davide Calabria. In seguito dovrebbero essere ascoltati anche i giocatori Calhanoglu e l'ex nerazzurro Skriniar.

Il colloquio con gli investigatori non è avvenuto in questura, come era previsto, ma in un ufficio periferico della polizia proprio per evitare i giornalisti, che fino dalla prima mattina hanno presidiato via Fatebenefratelli. Un incontro durato meno di un'ora nel quale Inzaghi ha dovuto chiarire i dettagli del rapporto con i tifosi arrestati. Il tecnico piacentino è stato accompagnato dal Security Manager Gianluca Cameruccio e dall’avvocato Angelo Capellini. Ora gli atti saranno trasmessi in Procura. La giornata di Inzaghi prosegue ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti con i giocatori rimasti durante la sosta delle nazionali.

Agli atti dell’inchiesta c’è una telefonata avvenuta fra Inzaghi e il capo ultras Marco Ferdico. Quest’ultimo si era rivolto al tecnico per avere un maggior numero di biglietti a disposizione degli ultras per la finale di Champions League. Nella telefonata l’allenatore assicura il suo intervento presso la società per esaudire la richiesta dei tifosi, preoccupato del fatto che potesse non esserci il sostegno della curva alla finale di Istanbul.

Nella misura cautelare viene spiegato che Ferdico "ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti" con queste parole: "Te la faccio breve Mister... ci hanno dato 1.000 biglietti... noi ci siamo fatti due conti...ne abbiamo bisogno 200 in più per esser tranquilli... ma non per fare bagarinaggio mister... arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta".

Così, si legge sempre nell'ordinanza, avrebbe ottenuto "la promessa di Inzaghi di intercedere con i vertici societari". "Parlo con Ferri con Zanetti con Marotta... - le parole dell'allenatore - parlo con quelli... poi ti faccio sapere qualcosa... gli dico...

"è il direttore Marotta... bisogna parlare con lui perché ha l'ultima parola, tutto qua".

che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti... Marco io mi... mi attivo e ti dico cosa mi dicono... chiaramente io". E Ferdico precisa che