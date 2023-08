Incidente in A4, bloccato il bus del Monza (diretto verso San Siro): ecco cosa è successo

Inter-Monza, uno degli anticipi della prima giornata di Serie A in programma a San Siro, ha rischiato uno slittamento rispetto all'orario fissato (ore 20:45) a causa di un imprevisto capitato alla squadra ospite.

Un incidente sulla A4 nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni ha bloccato anche il pullman del Monza, diretto verso San Siro per la sfida contro l'Inter della prima giornata di Serie A. Dopo essere rimasto a lungo fermo, l'autobus ha ripreso lentamente a camminare ed è appena arrivato allo stadio.

La ricostruzione

Nessun guasto al mezzo, né alcun coinvolgimento nell'impatto avvenuto su quella bretella d'asfalto che porta verso Milano, niente che dipendesse direttamente dalla volontà della formazione ospite che s'era messa regolarmente in viaggio ed era perfettamente in orario rispetto alla tabella di marcia programmata per giungere a destinazione in tempo utile.

Il bus dei brianzoli era rimasto imbottigliato nella coda di traffico (un serpentone di quattro chilometri) che ha alimentato l'ingorgo: l'incertezza provocata dall'imprevisto ha costretto la società lombarda, di scena per la prima giornata di campionato in trasferta al Meazza, ad allertare le autorità istituzionali e gli stessi nerazzurri della situazione in cui, loro malgrado, si sono trovati.

Sia pure in ritardo, però, i brianzoli ce l'hanno fatta ad arrivare allo stadio. La gara contro i nerazzurri inizierà come da programma, quel contrattempo ha creato solo un po' di agitazione e di leggera preoccupazione. Tutto risolto, la parola adesso passa al campo. Ironia della sorte, nel pomeriggio (intorno alle 16:30) l'account twitter ufficiale della società brianzola aveva editato un post nel quale sullo sfondo c'era l'immagine dell'impianto milanese e la scritta "noi siamo qui".

La formazione ufficiale di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Cuadrado, Stabile, Asllani, Sensi, Frattesi, Stankovic, Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

La formazione ufficiale di Palladino

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Maric. A disposizione: Gori, Sorrentino, Birindelli, F. Carboni, Cittadini, Pereira, A. Carboni, V. Carboni, Machin, Bondo, Dany Mota, Vignato, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.