Incidente Immobile, "Il semaforo era verde". La versione dell'autista del tram

Non c'è ancora chiarezza sulle responsabilità dell'incidente che ha visto coinvolta la vettura di Ciro Immobile, all'interno della quale si trovavano anche le due figlie Giorgia e Michela, e un tram della linea 19. Il conducente del mezzo pubblico, infatti, respinge la versione secondo la quale sarebbe stato proprio lui ad attraversare l'incrocio col semaforo rosso, tesi sostenuta dall'attaccante della Lazio oltre che da alcuni testimoni.

Semaforo verde

Stando al racconto fatto ai propri colleghi di lavoro, poco prima del tremendo impatto l'autista avrebbe arrestato la corsa del mezzo alla fermata, prolungando la sosta per assistere una passeggera in difficoltà con la vidimazione del biglietto. Dopo aver fatto ciò, il tram sarebbe ripartito, superando l'incrocio in modo regolare. "Ricordo di aver passato il semaforo col verde e l'auto che sopraggiungeva a grande velocità" , avrebbe raccontato il conducente del mezzo pubblico ai colleghi, secondo quanto riferito da Il Messaggero.

Nessun ricordo, invece, della fasi immediatamente precedenti l'impatto. "Subito dopo è arrivata una bomba a tutta velocità, sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale" , ha aggiunto l'autista, trasportato in codice rosso, poi divenuto arancione, al pronto soccorso dell'Umberto I.

Lo scontro

Il terribile impatto tra il Suv e il mezzo pubblico si è verificato intorno alle 8:30, mentre il tram stava attraversando Ponte Matteotti, che mette in collegamento il quartiere Flaminio con quello di Prati. L'auto dell'attaccante biancoceleste è uscita distrutta dallo scontro, mentre il tram, deragliato dai binari, ha riportato ingenti danni alla cabina di guida. Otto passeggeri con escoriazioni di varia entità sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale.

Immobile è invece finito al Policlinico Gemelli, riportando, come riferito da un comunicato della Lazio, un "trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell'undicesima costola destra" . L'attaccante "rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma" . Al Gemelli, col calciatore, anche la figlia maggiore, mentre la più piccola è stata trasportata al Bambino Gesù.

Le responsabilità

Ancora nessuna certezza per quanto concerne le responsabilità dell'incidente. Immobile ha fin da subito parlato di colpe del conducente del tram, che sarebbe passato col semaforo rosso, mentre quest'ultimo si dice certo di aver attraversato l'incrocio col verde. Tra le versioni circolate ieri anche quella di un malore all'autista.

Stando ai primi rilievi dei vigili, una gran parte l'avrebbe avuta l'elevata velocità del Suv, ma per avere maggiori certezze bisognerà attendere l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere installate in piazza delle Cinque Giornate.