Paura per Immobile: in auto con le figlie si schianta contro un tram a Roma

Paura per il capitano della Lazio Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni un tram, il numero 19, stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico, ed ha impattato con l'automobile del calciatore distruggendola.

L'incidente ha coinvolto anche altre vetture, sono sette le persone trasportate in ambulanza all'ospedale. Tra queste anche l'attaccante della Lazio con i figli, oltre ad alcuni passeggeri del tram. L'impatto è comunque avvenuto a una velocità sostenuta: il mezzo pubblico è infatti deragliato dai binari. Distrutta la parte anteriore dell'auto di Immobile, una Land Rover Defender.

La ricostruzione

Il calciatore era in auto con le due figlie quando si è verificato lo scontro. Il Land Rover, che stava guidando è finito contro un tram della linea 19 dell'Atac a un incrocio. Un impatto molto violento: la parte anteriore della vettura è completamente distrutta, gli airbag sono esplosi. Anche il tram danneggiato per la forza dell’urto è sviato dai binari.

Il Suv guidato dall'attaccante della Lazio stava attraversando Ponte Matteotti, che si trova a poca distanza dallo stadio Olimpico, quando si è scontrato con il tram numero 19. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre persone. Alcuni feriti sono stati trasportati in ambulanza. Nei video diffusi sulla rete, si vede Immobile raccontare ciò che è accaduto: "Il tram è passato con il semaforo rosso. Io per fortuna mi sento bene, mi fa solo male il braccio". Immobile stava portando la famiglia ad una festa.

Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

Secondo la ricostruzione fatta dal bomber laziale, sarebbe stato il tram a non rispettare il semaforo rosso. Immobile e la sua famiglia sono al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli per precauzione. Fortunatamente, al di là di un piccolo dolore al braccio per l'attaccante, nessuno ha riportato ferite gravi. Ricoverate in ospedale alcune persone che erano all'interno del tram. Anche loro con problemi di lieve entità. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, 118 e polizia municipale per i rilievi del caso.