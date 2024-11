Infantino sale sul carro del vincitore Trump

Ascolta ora 00:00 00:00



Nemmeno il tempo di seppellire Kamala Harris e, con l’eleganza e l’opportunismo che lo contraddistingue, Infantino Gianni ha scritto e inviato un messaggio trionfale e tronfio al vincitore Trump: "Avremo una grande Coppa del mondo di calcio e grandi mondiali per club negli Stati Uniti!". Sembra che Donald Trump sia esploso in un urlo di gioia il suo "wow" si è udito dall’east alla west coast, Melania, la consorte, avrebbe mimato uno spogliarello, il resto della famiglia e del clan, danzava freneticamente trasformando la canzone YMCA dedicandola al Village People della Fifa.

Dopo aver assicurato, discorso d’apertura del mondiale in Qatar, di essere orgoglioso di sentirsi "gay, arabo, lavoratore migrante, disabile", Infantino Gianni ha preparato un nuovo proclama: "Oggi mi sento etero, yankee, manager, normo dotato" e giù gli applausi dei cortigiani.

Basta un giro elettorale e si cambia carro, si fa

un balzo e si sale a bordo per mettersi al fianco del vincitore. Diceva Flaiano: "Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore", correggendo "italiani" con "Infantino" il risultato non cambia. Alla prossima elezione.