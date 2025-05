Infantinogram

Ascolta ora 00:00 00:00

Novanta secondi di immagini filmate, con la colonna sonora di musiche di Bach, questo il post sull'Instagram di Gianni Infantino per ricordare la sua partecipazione al funerale di Papa Francesco. Assistito da un social media, addetto alle riprese in esclusiva dei momenti salienti della giornata

storica del presidente della Fifa, ecco, all'arrivo, il saluto dei suoi compatrioti in uniforme, le guardie svizzere, quindi l'omaggio ai sacerdoti seduti in piazza San Pietro, poi strette di mano e abbracci vari a potenti della politica internazionale, sovrani, primi ministri, sceicchi e altre figure del clero, ovviamente il momento del cordoglio è evidenziato dall'espressione contrita e gli occhi socchiusi per il rispetto del grande defunto. Per concludere, istantanee del precedente incontro con Sua Santità, con la consegna di una maglia celebrativa per Papa Francesco. Nessuna

novità, lo stesso Infantino Gianni, era stato protagonista di un momento altrettanto storico, quando scelse di fare un selfie, con altri ex calciatori

brasiliani, Lima, Da Silva e Manoel Morais, tutti sorridenti dinanzi alla salma di Pelé, durante la veglia funebre nello stadio Vila Belmiro di Santos. A confronto, Donald Trump travestito da papa, è un dilettante allo sbaraglio.