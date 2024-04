Scudetto dell'Inter, al via la festa: un fiume di tifosi nerazzurri invade Milano

Al triplice fischio finale della sfida vinta contro il Torino è partita ufficialmente la festa dell'Inter. I nerazzurri sono scesi in campo con uno striscione su cui erano presenti le due stelle e la scritta "Campioni d'Italia". Sorrisi e cori della squadra insieme ai propri tifosi, molti giocatori hanno portato in campo le proprie famiglie. I calciatori hanno festeggiato sotto la curva, ricevendo l'applauso dei tifosi, e poi hanno effettuato un giro di campo, tra risate, scherzi e gavettoni, mostrando lo striscione.

La squadra ha poi fatto un giro di campo per salutare tutto il pubblico, tra i più scatenati Marko Arnautovic: l'austriaco ha diretto i cori come nel 2010 quando l'Inter vinse la Champions League. Lautaro e compagni hanno festeggiato sotto la curva, tra risate, scherzi e gavettoni. Dopo la partita la squadra partirà in corteo, pronti due pullman scoperti, uno dedicato ai giocatori, uno ai dirigenti: i due mezzi si dirigeranno verso il Duomo per un tracciato di 8 chilometri, attesi 100mila tifosi nerazzurri sulle strade milanesi: verso le 21.00 ci sarà l'arrivo alla Terrazza dei giocatori, che festeggeranno coi tifosi presenti in piazza.

Il percorso

Ecco il percorso che dovrebbero svolgere i due pullman nerazzurri, partendo dallo stadio fino al Duomo.

Partenza da San Siro (ore 16 circa)

Piazzale dello Sport

Viale Caprilli

Piazzale Lotto

via Vigliani

viale Teodorico

Piazza Firenze

Corso Sempione

Viale Melzi D’Eril

Viale Giorgio Byron

Viale Elvezia

Piazzale Biancamano

Viale Francesco Crispi

Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Via Melchiorre Gioia

Viale della Liberazione

Viale Ferdinando di Savoia

Piazza della Repubblica

Via Turati

Via Manzoni

Piazza della Scala

Via Santa Margherita

Via Giuseppe Mengoni

Arrivo a Piazza Duomo (da previsioni fra le ore 21 e le ore 21:30). Comincia la festa: Milano è pic.twitter.com/mVqzpQgK2z — Daniele Mari (@marifcinter) April 28, 2024

La festa

È ufficialmente iniziata la parata nerazzurra, con i due bus che sono partiti da San Siro. I primi a salire a bordo sono stati Arnautovic, Calhanoglu e Pavard, seguiti poi da tutta la squadra compreso Simone Inzahi. Dimarco guida da vero e proprio capo ultras il primo dei due bus e con il microfono in mano.

Fin da subito è partita musica a tutto volume, mentre sui lati sono comparse anche bandiere con due stelle. Sui due autobus si leggono le scritte "campioni d'Italia" e "la seconda stella è nostra, grazie interisti". Non sono mancati anche i primi cori con i calciatori a cantare "la capolista se ne va" e "i campioni d'Italia siamo noi". I pullman procedono a passo d'uomo, tra due ali di folla festanti. Dopo oltre mezz'ora, il pullman ha percorso poco più di duecento metri degli otto chilometri di percorso che porterà i nerazzurri in Piazza Duomo, con la carovana che potrebbe così tardare il suo arrivo in centro.

Cosa vedono i giocatori dal pullman: una marea nerazzurra pic.twitter.com/rANRbI09pz — Daniele Mari (@marifcinter) April 28, 2024

Tra i più scatenati Barella, Dimarco e Dumfries ma anche Farris, vice di Inzaghi. Thuram mostra una bandiera che raffigura una banconota da 0 euro e la foto di Calhanoglu. Chiaro riferimento alla battuta del francese nella diretta Instagram col presidente Zhang, nella quale chiedeva un regalo per lui e il turco arrivati a parametro zero.

Scatenato anche Dumfries, che non nasconde le ruggini con Theo Hernandez e si lascia andare.

Denzel #Dumfries accende gli sfottò a distanza col #Milan esibendo dal pulmann dell’#Inter un due aste che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio #TheoHernandez col quale ci sono stati vari scontri nell’ultimo derby pic.twitter.com/J1qZ7QJ25Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2024

L'esterno olandese esibisce con gioia uno striscione sfottò: lui che tiene al guinzaglio un cane, con il volto del terzino francese milanista.