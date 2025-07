Insigne vuol tornare in Italia: ecco dove potrebbe andare

Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Lorenzo Insigne, 34 anni, ha deciso di lasciare il campionato canadese per tornare in Europa. O meglio, in Italia. Ha risolto il contratto che lo legava al Toronto Fc della Mls, come ha confermato il suo agente, Andrea D'Amico: "Sono cambiati i programmi, il club ha cambiato progetto per cui Insigne è pronto ad iniziare una avventura nuova. Insigne è quello che ottimizza il gioco di una squadra, sta benissimo, è allenato, anche oggi si è allenato, per cui è pronto per una nuova avventura".

Ma dove andrà a giocare? "È presto per dire dove - dice il suo agente - ma il ragazzo sta bene mentalmente e fisicamente e poi le sue qualità sono fuori discussione. Non so se la volontà di tornare nel calcio europeo nasconda anche la voglia di rientrare nel giro della Nazionale, lui è uno che vive il calcio in maniera totalizzante e in un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza. Vincere lo scudetto col Napoli sarebbe stato il massimo per lui, ma mai dire mai!". Il ritorno al Napoli avrebbe del clamoroso, ma non si può escludere. Conte lo conosce bene, avendolo allenato in Nazionale per due anni.

Altre due squadre della Serie A sono fortemente interessate a lui.

Si tratta di, pronte a darsi battaglia per ingaggiare il fantasista. Difficile che Insigne possa continuare a percepire l'ingaggio che aveva in Canada, di circa dieci milioni all'anno. Lui lo sa, ovviamente, ed è disposto a ridurselo.