Inter, Ausilio "spia" le mogli dei calciatori: ecco come

Estate per molti è sinonimo di vacanze. Per le società di calcio, invece, questo è un periodo di intenso lavoro. Il calciomercato è nel vivo. Si lavora, infatti, per rinforzare la rosa. Non solo con acquisti mirati ma anche con cessioni di elementi che non rientrano più nei piani dell’allenatore o per motivi di bilancio. Tra le società più attive al momento c’è l’Inter che ha piazzato i colpi Frattesi, acquistato dal Sassuolo, Thuram e Bisseck. Colpi messi a segno dal direttore sportivo Piero Ausilio, uomo mercato nerazzurro, che è impegnato a dare a Simone Inzaghi una squadra che possa essere competitiva in campionato e in Champions League.

Ma non solo. Perché Ausilio è impegnato anche su un altro fronte: quello dei social. Ma non perché ami scrivere messaggi o postare foto. A svelare il retroscena è lo stesso ds che a margine dell'evento "Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora solo il talento?", svoltosi alla Triennale di Milano, ha rivelato di "spiare" le mogli dei calciatori sui social: "Ora confesso una cosa. Non ho un account Instagram ufficiale, ne ho creato uno per controllare le mogli perché qualcuna mi ha creato dei problemi". Ma per quale motivo? " Dalle mogli e dalle fidanzate - ha continuato - si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore".

Una sorta di 007 sportivo. Ausilio ha poi spiegato il trucco che usa per non farsi scoprire: "Seguo anche qualche calciatore, anche delle altre squadre, perché devo mischiare un po' le cose per non far capire…". Il ds ha inoltre, raccontato di aver iniziato con " una moglie famosa di un calciatore perché stava dando tantissimi problemi".

Il dirigente nerazzurro ha fatto anche il punto sull'attuale sessione di calciomercato: "Bisogna lavorare nel rispetto di alcuni numeri, dei parametri che ci vengono dati internamente e dall'Uefa. Dobbiamo avere equilibrio, almeno un sacrificio all'anno va fatto". Un passaggio del suo intervento Ausilio lo dedica anche ai rinnovi di Bastoni e Calhanoglu: "Li avevamo preparati da tempo, siamo stracontenti perché vogliamo costruire con loro presente e futuro. Era doveroso prolungare con loro anche per l'importanza che hanno avuto in queste stagioni, è il giusto riconoscimento al lavoro importante che hanno fatto".

L’attenzione di molti, soprattutto quella dei tifosi, è rivolta la calciomercato. Ma vi è anche un altro appuntamento importante nei prossimi giorni. Mercoledì 12 luglio alle ore 18, presso l'Inter HQ, il Ceo Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione. A seguire, Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.