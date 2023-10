Inter-Benfica: ecco chi giocherà e dove vederla

L'Inter di Simone Inzaghi ospita il Benfica di Roger Schimdt, già affrontato ed eliminato nella scorsa edizione della Champions League (nei quarti di finale). Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Real Sociedad, a San Sebastian, i nerazzurri devono cercare la vittoria contro i lusitani che hanno addirittura perso all'esordio in casa contro il sorprendente Salisburgo che giocherà invece davanti al pubblico amico contro i baschi. L'Inter ritrova almeno per la panchina Juan Cuadrado dopo la fastidiosa tendinite che gli ha fatto saltare le ultime partite. Inzaghi non potrà contare nemmeno su Davide Frattesi e sul lungodegente Marko Arnautovic. I nerazzurri, però, potranno schierare la formazione tipo con lo scatenato Lautaro Martinez in attacco al fianco di Marcus Thuram. In difesa davanti a Sommer ci saranno Pavard-Acerbi-Bastoni. Largo a destra Dumfries, a sinistra Federico Dimarco, in mezzo al campo Mkhitaryan-Calhanoglu-Barella.

Qui Inter

Simone Inzaghi, alla vigilia di questa delicata partita di Champions League, ha preferito andarci con i piedi di piombo: "Sarà una partita impegnativa. Incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità. Ha già vinto la SUpercoppa. Si conosce bene e ha lo stesso allenatore. Ha gli stessi principi di gioco dell'anno scorso. Ha perso rimanendo in dieci per tanti minuti e avrebbe meritato un altro risultato. E' una grandissima squadra. Han cambiato qualche giocatore. Hanno un portiere nuovo e giocano con due mediani diversi, c'è DI Maria. E anche il centravanti è cambiato. Hanno forse più qualità, ma i principi di gioco sono rimasti gli stessi. Sappiamo che dovremo fare una gara molto intensa. Il Benfica è un'ottima squadra"

Inzaghi ha poi svelato come Juan Cuadrado sarà convocato mentre niente da fare per Davide Frattesi: "Cuadrado si è allenato oggi. Aveva una tendinite fastidiosa ed è tornato in gruppo dopo due giorni di differenziato. Ha lavorato bene ed è convocato. Poi vedremo se giocherà dall'inizio. E' un giocatore importantissimo e su cui conto per le prossime gare. Nessuno dei due è disponibile per domani. Sensi lo riavremo dopo la sosta. Per Frattesi stiamo valutando per vedere se può essere disponibile pe ril Bologna. C'era qualche speranza per il Benfica, ma abbiamo preferito non rischiarlo".

Il tecnico nerazzurro ha poi voluto spendere parole d'elogio per il capitano Lautaro Martinez autore di un inizio stagione davvero fantastico: "Lautaro come calciatore lo conoscete tutti. Nei miei primi due anni è stato fantastico e quest'anno è partito ancora meglio. Ma l'uomo ha un impegno totale e un grandissimo senso di appartenenza all'Inter che in determinati momenti fa la differenza. Lautaro ha fatto due anni super e quest'anno ha iniziato ancora meglio. Cercherà di sfruttare il lavoro dei compagni. Ci alleniamo per creare situazioni positive per gli attaccanti"

Qui Benfica

"Benfica aggressivo o coperto? Bisognerebbe chiederlo al loro allenatore. Han perso la prima gara in maniera inaspettata e immeritata. Si sono trovati di fronte una squadra giovane con tanta corsa. Sarà un gruppo molto equilibrato perché in quarta fascia la Real Sociedad era una di quelle che tutti volevano evitare", queste le parole di Simone Inzaghi alla vigilia parlando della tattica del club lusitano che è una squadra che ama giocare all'attacco e anche questa sera sarà così. Tra i pali ci sarà Trubin, che in estate è stato proprio vicino all'Inter, in difesa Bah a destra Aursnes a sinistra, con Otamendi-Morato in mezzo. A centrocampo Kökcü e Neves faranno da filtro per il tridente formato dall'ex Juventus Di Maria, Rafa Silva e all'ex nerazzurro Joao Mario che agiranno alle spalle dell'unica punta Musa.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Inter-Benfica si giocherà questa sera, alle ore 21, allo stadio San Siro e sarà visibile in chiaro su Canale 5. La partita sarà trasmesso anche da Sky sui canali 202 e 253. Gli abbonati Sky potranno contare su Sky Go, servizio a loro dedicato e fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky: in questo caso, bisognerà acquistare il pacchetto 'Calcio e Sport'. Lo streaming di Inter-Benfica disponibile anche su Mediaset Infinity: basterà registrarsi e seguire la partita selezionando l'evento dalla sezione 'Dirette Tv'.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore Roger Schmidt