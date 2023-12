Inter-Bologna, chi gioca e dove vederla in tv

Non fatevi ingannare dal clima pre-natalizio; il calcio non ha alcuna intenzione di rallentare e stasera offre uno scontro affascinante tra i dominatori del campionato e la vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. Se la testa dei tifosi nerazzurri corre già all’incrocio di Champions contro l’Atlético di Simeone, il debutto in Coppa Italia non sarà certo meno complicato, visto che l’undici di Inzaghi dovrà vedersela con il Bologna di Thiago Motta. I precedenti dell’Inter contro i rossoblu sono rassicuranti, 13 vittorie negli ultimi 20 incroci in Coppa Italia ma il Bologna ha fatto capire a tutti di essere una squadra davvero rognosa. Vediamo quindi le possibili scelte dei tecnici, quali e quanti giocatori cambieranno e come seguire Inter-Bologna in tv e streaming.

Motta: “Faremo la nostra partita”

In una Bologna che sogna ad occhi aperti, Thiago Motta si è presentato di fronte ai media nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Il suo messaggio è chiarissimo: i felsinei proveranno a fare lo sgambetto all’Inter schiacciasassi. “Domani giochiamo per fare il nostro calcio, giochiamo contro la finalista di Champions, candidata seria allo Scudetto. Andremo a fare la nostra partita”. Sebbene un minimo di turnover sarà inevitabile, visto che sabato alle 15 al Dall’Ara approderà l’Atalanta, ma Thiago Motta non vuol scoprire troppo le carte: “Ho un gruppo che lavora molto bene, tutti si impegnano al massimo. Giocherà chi sta bene, in tutti i sensi. Tutti hanno la possibilità di giocare: abbiamo bisogno di tutti. Credo nel lavoro di questi ragazzi, non è una casualità che Fabbian e Ravaglia, quando impiegati, abbiano risposto bene”.

Dopo una battuta sulle dichiarazioni di Sarri sulla Coppa Italia (“Non sarà la mia opinione a cambiare la formula. Sicuramente non è uguale a una coppa di Francia o altre coppe che si giocano in maniera più attrattiva”), il tecnico del Bologna non ne vuol sapere di raffreddare l’ambiente: “Sicuramente aiuta, è un entusiasmo che ci viene trasmesso e che ci fa lavorare con umiltà e coi piedi per terra. La nostra responsabilità è quella di dare sempre il massimo. I tifosi hanno diritto di sognare, noi il dovere e piacere di dare il massimo”.

I prossimi giorni non saranno semplici per il tecnico italo-brasiliano, visto che incrocerà due persone per lui molto importanti, Marko Arnautovich e Gian Piero Gasperini. Sull’attaccante, che potrebbe partire dal primo minuto, gli scappa una battuta: “Marko è un grande giocatore, un ragazzo per bene. Ha fatto una scelta comprensibile. A parte domani, gli auguro sempre il meglio”. Quando parla del tecnico della Dea, invece, la stima rimane enorme: “Tutti i complimenti fanno piacere, e fanno piacere soprattutto se arrivano da persone per me importanti. Abbiamo condiviso momenti interessanti, con Gasperini al Genoa abbiamo fatto una stagione fantastica. Ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto”. In chiusura una nota sulla prova con la Roma di Remo Freuler, forse il migliore in campo: “Penso possa fare sempre meglio. Un ragazzo molto responsabile nella fase difensiva; in fase offensiva è intelligente nel ricoprire le posizioni giuste senza inventare granché perché non sono le sue funzioni. Ma il movimento fatto sul primo gol è l'immagine di un ragazzo intelligente calcisticamente”.

Turnover Bologna, Inter quasi titolare

Il tecnico dell’Inter ha preferito disertare la conferenza stampa ma le voci che giungono dalla Pinetina parlano di diversi cambi rispetto all’undici che ha messo una prestazione micidiale all’Olimpico domenica sera. Per far rifiatare diversi titolari, Inzaghi potrebbe mettere in campo una formazione piuttosto sperimentale, a partire dalla porta, dove Audero farà riposare il titolare Sommer. Meno cambi in difesa, dove accanto agli ottimi Acerbi e Bisseck potrebbe partire dal primo minuto il rientrante Pavard, completamente recuperato dopo l’infortunio. Se è quasi certo l’impiego di Carlos Augusto dal primo minuto, non è chiaro chi tra Darmian e Dimarco gli cederà la maglia da titolare. Le modifiche più pesanti arriveranno sulla mediana, dove Mkhitaryan e Calhanoglu contro la Lazio erano sembrati a corto d’ossigeno: Inzaghi dovrebbe quindi concedergli un turno di riposo, affidandosi a Frattesi ed Asslani. In avanti, a complicare i piani del tecnico piacentino è arrivato il fastidio muscolare nel riscaldamento all’Olimpico di Alexis Sanchez: ad affiancare il capitano Lautaro Martinez dovrebbe essere proprio l’ex Bologna Arnautovich.

Situazione decisamente meno chiara per i felsinei, che certo non hanno a disposizione la ricchissima panchina dei nerazzurri. Thiago Motta sarà quindi costretto a fare qualche cambio importante nel suo undici titolare, ma ci sono diversi ballottaggi in corso, come quello tra Skorupski e Ravaglia in porta. In difesa, se Posch e Lykogiannis dovrebbero partire dalle fasce, Lucumì potrebbe essere affiancato da uno tra Calafiori e Beukema. A centrocampo l’intenzione di Motta sarebbe quella di risparmiare per l’Atalanta Moro e Ferguson, che con la Roma avevano fatto benissimo: i due davanti alla difesa potrebbero essere quindi Freuler ed Aebischer. Nonostante stia vivendo un momento davvero magico, Zirkzee potrebbe partire dalla panchina, con la maglia da titolare sulle spalle del figlio d’arte Sydney Van Hooijdonk. Alle sue spalle, accanto alla saetta Ndoye potrebbero esserci Urbanski e il giovanissimo Fabbian, con l’ex Milan Saelemakers che si prenderebbe un turno di riposo.

Le formazioni probabili

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Pavard; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Martinez, Arnautovich. Allenatore: Filippo Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian; van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Come vederla in tv

L’ottavo di finale della Coppa Italia 2023/24 tra Inter e Bologna si giocherà a partire dalle ore 21 di mercoledì 20 dicembre allo Stadio Giuseppe Meazza. Come tutte le gare della coppa nazionale sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Mediaset: vista l’importanza delle squadre in campo, sarà disponibile sulla rete ammiraglia Canale 5. Il big match degli ottavi vedrà una delle coppie più affiatate a disposizione del Biscione, quella composta da Riccardo Trevisani e Massimo Tiribocchi.

Lo studio post partita, condotto da Monica Bertini, vedrà la presenza di volti noti come Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e la moviola di Graziano Cesari. Se siete ancora fuori casa, impegnati nella caccia degli ultimi regali di Natale, nessun problema: basterà accedere all’app o al sito di Mediaset Infinity dal vostro smartphone o tablet per seguire dal vivo le imprese dei giocatori in campo. Buona partita a tutti!