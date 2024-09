Inter e Milan dicono no al restyling di San Siro: torna l'idea di un nuovo stadio

Ascolta ora 00:00 00:00

Inter e Milan hanno comunicato ufficialmente il proprio no all'ipotesi di ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza. I due club, nell'incontro odierno col sindaco di Milano Beppe Sala, hanno preferito non proseguire con la proposta di WeBuild che avrebbe comportato lavori dal 2025 al 2027.

Per i nerazzurri erano presenti l'ad corporate Antonello e rappresentanti di Oaktree mentre per i rossoneri il presidente Scaroni, l'ad Furlani e consulenti di RedBird. Al meeting ha partecipato pure WeBuild che ai tempi aveva stimato in 350-400 milioni di euro la spesa per la ristrutturazione ma le due società temono che nel frattempo i costi siano saliti fino ad arrivare a costare circa 700 milioni di euro. Ora torna l'ipotesi di uno stadio congiunto ma costruito ex novo proprio a fianco del Meazza.

Non si esclude infatti l'idea di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza: paradossalmente l'investimento, anche se più oneroso, sarebbe più vantaggioso in prospettiva perché si tratterebbe di uno stadio tutto nuovo e non di un adattamento che, per forza di cose, non potrebbe garantire modernità al 100%. C'è poi anche un'altra possibilità. Se è vero che Inter e Milan sembrano voler nuovamente condividere un impianto, non è detto sia quello nell'area di San Siro. I due club si sono scambiati i rispettivi progetti con al centro le aree di San Donato e Rozzano anche se l'ipotesi di lasciare Milano è al momento secondaria. Si cercherà comunque di restare in città. Inoltre Inter e Milan hanno chiesto a Sala di poter acquistare i terreni che comprendono anche lo stadio Meazza, attualmente salvaguardato dal vincolo disposto dalla sovrintendenza. Acquistando il terreno, i due club diventerebbero automaticamente proprietari anche del Meazza.