Inter euro 4 vola. È una fuoriserie. Taremi certezza

Perfetta in Europa, balbettante in Italia: l'andamento a velocità differenziata, induce a pensare che solo in Champions League la banda Inzaghi, chiunque la componga, riesca ad avere i giusti stimoli e la concentrazione necessaria per dare il meglio di sé. Perché è vero che la Stella Rossa s'è mostrata avversario persino più modesto del previsto (4 palle gol concesse in 20 minuti, una sola occasione a favore in 90; la stellina Maksimovic e nulla più), ma l'Inter non le ha mai concesso la possibilità di rientrare in partita, offerta invece a (quasi) tutti in campionato, dal Genoa a metà agosto, all'Udinese a fine settembre. E parlando dei 7 gol già subiti in campionato (3 di testa), proprio la poca concentrazione è stata la prima causa indicata da Inzaghi.

Difetto da correggere in fretta, fin da sabato sera quando il Torino tornerà a San Siro, già teatro dell'ottima prova granata contro il Milan nella prima di stagione. Per l'occasione, Inzaghi si ritroverà mezza squadra (dalla ThuLa ad Acerbi, Frattesi e Dimarco) non riposata ma quasi. L'ampia rotazione lasciata intuire alla vigilia poteva sembrare un azzardo, ma evidentemente il tecnico sapeva meglio di chiunque altro quale fosse la reale consistenza dell'avversario.

Il tabellino della seconda notte di Champions strizza l'occhio a Lautaro, che ha ritrovato il gol anche in Europa, ma la cronaca ricorda che il mattatore della sfida è stato Taremi, e certo non per il rigore del 4-0 finale. Suoi gli assist al Toro e ad Arnautovic, dopo 2 palloni strappati dai rudi piedi degli avversari.

Persino logico, poi, che Lautaro gli abbia concesso la soddisfazione di battere il rigore (lui che peraltro dal dischetto è tutt'altro che infallibile: una grana in meno, insomma, e un bel gesto in più). Il capitano ha recuperato dal colpo preso nel finale contro i serbi e sabato sera sarà regolarmente in campo dall'inizio, probabilmente di nuovo con Thuram accanto.