Inter-Fiorentina, chi scende in campo e dove vederla

Dopo la sosta in chiaroscuro per le nazionali, la Serie A torna con la 28° giornata ed una serie di incroci complicati per le squadre di vertice del nostro campionato. L’Inter, infatti, dovrà vedersela contro una delle squadre più in forma del momento, la Fiorentina reduce da quattro successi consecutivi ed ansiosa di continuare anche a San Siro la rincorsa all’Europa. Simone Inzaghi ha però gli occhi puntati sull’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di martedì prossimo e un’infermeria sempre più affollata. Vediamo come si presenteranno in campo le due squadre e dove vedere in diretta questa partita.

Inter, infermeria affollata

L’Inter avrebbe certo sperato che il mese di fuoco della stagione della Beneamata trovasse la rosa in condizioni decisamente migliori. Il tecnico dei Nerazzurri, infatti, dovrà fare a meno di tre giocatori determinanti per le sorti dell’Inter come Skriniar, Calhanoglu e probabilmente anche Dimarco. Se il turco sarà costretto a saltare anche l’andata contro la Juventus, più facile che l’italiano riesca almeno a giocare uno spezzone della partita di Coppa Italia. Inzaghi, nella conferenza stampa pre-partita, sembra rassegnato a questo stato di cose: “È inutile guardare a ciò che è passato. Cercheremo di recuperarli nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti con così tante partite".

Se Dimarco non è stato nemmeno convocato, Inzaghi ha qualche dubbio di formazione, a partire dal ruolo di Bastoni. Visto che ha fatto solo due allenamenti in gruppo, non è certo se il tecnico lo schiererà dal primo minuto o lo farà entrare in corsa. La situazione è simile anche per Robin Gosens, ma il tedesco non ha alternative sulla fascia sinistra e quindi sarà sicuramente della partita. Se Bastoni non dovesse farcela, vista la squalifica di D’Ambrosio, probabile che sulla sinistra verrebbe spostato Acerbi, con De Vrij sistemato al centro. Più limitate le scelte a centrocampo: a disposizione c’è solo Bellanova, che potrebbe essere quindi costretto ad adattarsi a sinistra.

Fiorentina, Cabral decisivo?

Decisamente migliore la situazione del dirimpettaio di Inzaghi, con Italiano che dovrà fare a meno solo dello sfortunato Sirigu, che ha subito un grave infortunio durante la pausa per le nazionali e il fantasista Jovic, non al meglio. Il tecnico della Viola sa che, nonostante i problemi dei rivali, la partita di San Siro andrà presa con le molle: “Contro l'Inter ci aspetta una partita difficile, cercheremo di affrontarla mettendo con le qualità che ci hanno permesso nelle ultime partite di risalire in classifica e di ottenere risultati importanti”'.

A fare la differenza nella Fiorentina i due punti chiave della rosa di Italiano: il portiere Terracciano, che sta vivendo una stagione memorabile ed il brasiliano Cabral, che sembra finalmente aver ritrovato la concretezza vista ai tempi del Basilea. Nella pausa il tecnico viola ha recuperato Terzic e Nico Gonzales, che però non dovrebbe partire da titolare. La linea della tre quarti, però, sarà comunque piena di forza e qualità, con Saponara a dare una mano agli ottimi Bonaventura ed Ikoné. Meno dubbi in difesa, dove la linea a quattro vedrà Dodo e Biraghi sulle fasce con Martinez Quarta ed Igor al centro. La sfida critica sarà quella sulla mediana, dove Amrabat e Mandragora avranno parecchio da fare per contrastare il tosto centrocampo dell’Inter.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bastoni, Fontanarossa, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Lautaro Martinez, Dzeko.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Madragora; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Cerofolini, Milenkovic, Terzic, Venuti, Ranieri, Duncan, Bianco, Barak, Castrovilli, Kouamé, Brekalo, Sottil, Gonzalez

Arbitro: Maresca (sezione di Napoli)

Dove vederla in Tv

La gara si giocherà al “Giuseppe Meazza” di Milano a partire dalle ore 18 di Sabato 1 aprile e sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma DAZN. L’app è disponibile su PC, tablet, smartphone e sulle smart Tv ma verrà trasmessa anche in televisione per gli utenti che abbiano attivato l’opzione Zona Dazn, sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky. Buona partita a tutti!