Inter, Inzaghi dice addio: il tecnico accetta l'offerta dell'Al Hilal

Era nell'aria e poco prima delle 17 è arrivata la notizia con i protagonisti riuniti in sede per il faccia a faccia decisivo: Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter. Dopo quattro anni intensi e pieni di soddisfazione (una su tutte la vittoria dello scudetto della seconda stella), oggi è arrivata la separazione a sancire la fine del ciclo nerazzurro. Adesso, Inzaghi siederà sulla ricca panchina degli arabi dell'Al Hilal. La data odiernam 3 giugno 2025, è simbolica perchè proprio quattro anni il tecnico piacentino firmò il suo contratto con l'Inter che sarebbe scaduto nel 2026.

I perché della scelta di Inzaghi

Eludendo le decine di giornalisti che da questa mattina si trovavano sotto la sede dell’Inter, l'incontro tra Simone Inzaghi, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio si è dunque concluso con l'addio: il tecnico nerazzurro e la dirigenza si sono seduti per capire il da farsi ma la netta sconfitta di Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il Psg per 5-0, in maniera decisiva, ha fatto propendere per la nuova scelta da parte del tecnico che qualche giorno fa non sapeva se avrebbe fatto parte del Mondiale per club ma adesso sappiamo che ci sarà ma sulla nuova panchina araba e non su quella dell'Inter.

Dalle prime informazioni emerge che un ruolo decisivo per la scelta di Inzaghi l'abbia avuto il figlio, Tommaso, intervenuto come intermediario e affiancato dall'esperto Federico Pastorello come viene riportato dal Corriere. L'incontro è stato breve, circa un'oretta per risolvere le questioni burocratiche e poter essere libero di andare alla corte degli arabi.

Il toto-nomi per il nuovo tecnico

Entro un paio di giorni, visto che i nerazzurri saranno impegnati nella competizione appena descritta, dovrà essere scelto il successore di Inzaghi: chi sarà? Per

adesso i favoriti sembrano essere Cescdel Como ma anche Roberto, allenatore del Marsiglia, che però nelle ultime ore ha smentito di essere stato cercato da club italiani.