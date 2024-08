Inter, Lautaro Martinez rinnova il contratto fino al 2029

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia tanto attesa dai tifosi dell'Inter è arrivata: il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha rinnovato il suo contratto che lo legherà alla società con sede in Viale della Liberazione fino al 2029. La notizia è stata data dall'attaccante argentino sui propri canali social mentre la società ha pubblicato una video intervista per suggellare il suo rinnovo oltre a numerosi post anch'essi sui social network.

Il posto di Martinez

Sull'account Instagram, il Toro" ha pubblicato una significativa foto con la moglie e i due figli con il nuovo contratto davanti e una penna con la quale ha rinnovato il suo sì all'Inter. Subito dopo, ecco il messaggio per i suoi tifosi: " Cari nerazzurri i nostri cuori continueranno a battere insieme. Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto. Lautaro" .

La video-intervista

Contestualmente, la società nerazzurra ha preparato una breve video intervista con la scritta "Lautaro 2029" che sottolinea il legame che dura da sei anni e che proseguirà per altri cinque. L'attaccante ha spiegato e ribato quanto sia stato importante il rinnovo e la gratitudine per la società, dirigenza e club. " Dopo sei anni, essere qui significa ancora molto per me e la mia famiglia. Sono davvero felice e desideroso di continuare a lottare per vincere di più. Voglio dare il 100% in ogni partita e aiutare sempre i miei compagni di squadra, per essere un modello ", ha dichiarato ai canali nerazzurri. Un riferimento anche alla crescita come uomo, quindi fuori dal campo con la paternità che "mi ha reso maturo, e avere la mia famiglia vicina è così importante. Lavoro ogni giorno per dare di più e per migliorare costantemente" .

Non si ferma certo qui la voglia di mettere il pallone in rete e Martinez fa una promessa ai suoi supporter. " Segnare così tanti gol mi rende felice, ma voglio segnarne molti di più con questa maglia. Abbiamo vinto molto negli anni, e guadagnare la Seconda Stella mi rende orgoglioso perché abbiamo fatto la storia per questo club. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in tutto".

I numeri dell'attaccante

Il numero 10 dell'Inter di Bahia Blanca è stato acquistato dal Racing nel 2018 per circa 25 milioni di euro con il suo valore cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni così come la sua bravura e i gol: nell'ultimo

campionato della seconda stella interista è stato il cannoniere della Serie A avendo messo a segno 24 reti in 33 partite ma nel massimo campionato italiano sono già 103 le reti complessive oltre a 33 assist in 206 gare disputate.