Inter-Lazio, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Inter-Lazio è il match di apertura di questa domenica di Serie A che si giocherà alle 12:30 al “Giuseppe Meazza” di Milano. Gli uomini di Simone Inzaghi dopo essersi qualificati in finale di Coppa Italia – 1-0 il ritorno di mercoledì contro la Juventus grazie alla rete di Dimarco – e dopo aver conquistato la semifinale di Champions League dove se la vedranno contro i cugini del Milan, devono ritrovare continuità di risultati anche in campionato – una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque – considerata la ghiotta occasione di raggiungere Roma e Milan al quarto posto – attualmente i neroazzurri occupano la sesta piazza – che ieri hanno pareggiato per 1-1 grazie alle reti di Abraham e Saelemaekers nel posticipo serale. Lazio invece che occupa la seconda posizione in classifica e viene dalla sconfitta intera per 1-0 contro il Torino (rete di Ilic) dopo quattro vittorie consecutive. Qualora gli uomini di Maurizio Sarri non dovessero vincere, per il Napoli alle 15 si tratterà della prima chance di cucire sul petto il tricolore, visto che basterà una vittoria contro i corregionali della Salernitana. Per i biancocelesti la qualificazione in Champions è l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, alla luce dell’eliminazione in Conference League per mano dell’AZ Alkamaar e in Coppa Italia contro la Juventus.

All’andata la Lazio si impose per 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, per l’Inter il momentaneo pareggio firmato dal solito Lautaro Martinez. Nelle ultime nove sfide di Serie A fra le due squadre equilibrio assoluto, con quattro vittorie a testa e un solo pareggio, quello del 4 ottobre 2020 allo stadio “Olimpico”. Cifra tonda, invece, nei precedenti fra le due squadre, oggi sarà la sfida numero 160. Nei 159 precedenti, 66 vittorie nerazzurre, 39 per i biancocelesti e 54 pareggi. Lo scorso anno a “San Siro” finì 2-1 per l’Inter con gol di Bastoni, Skriniar e Immobile. Numeri a favore dei nerazzurri nelle ultime sfide in casa contro la Lazio, con tre vittorie su tre partite disputate; numeri che si vanno a scontrare con l’ottimo rendimento in trasferta dei biancocelesti, che non subiscono reti da ben cinque gare lontano dall’“Olimpico” – ultimo gol fuori casa subito quello di Ngonge nell’1-1 finale contro il Verona del 6 febbraio. Al contrario l’Inter ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A, senza segnare neanche una rete. Non era mai accaduto che i nerazzurri registrassero più sconfitte interne consecutive in una singola stagione nella competizione.

Prima del fischio d’inizio sarà premiato uno degli eroi del triplete del 2010, Goran Pandev, che ha dato l'addio al calcio giocato. Insieme a lui ci saranno altre tre vecchie glorie neroazzurre come Palacio, Galante e Zenga.

Il momento delle due squadre

Momento decisamente altalenante per l’Inter che va benissimo nelle coppe – finale di Coppa Italia e semifinale di Champions – ma arranca in campionato. Nell’ultimo turno è tornata la vittoria grazie ad una doppietta e un assist di Lukaku nel secco 3-0 contro l’Empoli al “Castellani” ma prima di domenica scorsa occorre tornare al 5 marzo per ritrovare i tre punti in casa nerazzurra nel 2-0 interno contro il Lecce. Da allora solo un punto per gli uomini di Inzaghi – ex di turno –, quello del pareggio contro la Salernitana del 7 aprile. Interrotta invece per Maurizio Sarri la striscia di quattro vittorie consecutive, complice la sconfitta di sabato contro il Torino di Ivan Jurić. I biancocelesti sono fuori da tutte le coppe e possono allungare sulla Juventus impegnata nell’insidiosa trasferta di Bologna, oltre che rovinare l’oramai imminente festa scudetto del Napoli. Simone Inzaghi avrà a disposizione quasi tutti gli uomini, eccezion fatta per Dalbert e Milan Skriniar, alle prese con due infortuni. Appaiono recuperati anche Barella e Calhanoglu, noie muscolari per loro dopo la sfida contro la Juve di mercoledì. Nella Lazio tutti disponibili, compreso Mattia Zaccagni che recupera dal dolore alla caviglia lamentato nel match contro il Torino e si candida per un posto da titolare nel tridente offensivo, oltre a Ciro Immobile.

FC Internazionale Milano (Twitter)

Le ultime dai campi

Simone Inzaghi conferma il classico modulo con Onana in porta, difesa a tre composta da Acerbi – altro ex di turno –, Bastoni e Darmian; fasce presidiate da Dumfries e Dimarco, anche se a sinistra non perde quota la candidatura di Gosens. Brozovic in regia con Barella e Mkhitaryan – parte dalla panchina Calhanoglu – ai suoi lati, coppia davanti composta da Lukaku e Lautaro Martinez, panchina iniziale per Dzeko.

Cambia qualcosa invece Maurizio Sarri rispetto alla gara col Torino. In porta Provedel, difesa a quattro composta dal duo Romagnoli-Casale al centro e con Marusic e Hysaj sulle fasce; torna Cataldi in regia al posto di Vecino con Luis Alberto e Milinkovic-Savic di supporto, tridente offensivo composto da Zaccagni, Felipe Anderson e Ciro Immobile, panchina iniziale per Pedro.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, D’Ambrosio, Zanotti, De Vrij, Gosens, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gila, Lazzari, Fares, Patric, Radu, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Romero, Cancellieri, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata).

Diffidati: Acerbi (I), Dumfries (I), Mkhitaryan (I), Romagnoli (L), Cancellieri (L).

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Skriniar (I), Dalbert (I).

Dove vedere la partita

La gara fra Inter e Lazio sarà trasmessa sia su DAZN che su SKY. Su SKY la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). SU DAZN, invece, per vederla in tv servirà scaricare l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Il match sarà anche disponibile in streaming via pc sul portale di DAZN o collegandosi tramite app sui dispositivi mobili, oltre che su SKY Go e su Now Tv, per gli abbonati al pacchetto “sport”.