Inter-Lecce 1-0 | Darmian porta in vantaggio i nerazzurri

L’Inter dopo il pareggio a Marassi nella prima di campionato contro il Genoa per 2-2, ospita il Lecce in uno dei due saturday night di Serie A. I nerazzurri, nel primo match stagionale, erano riusciti a rimontare l’iniziale vantaggio genoano firmato da Vogliacco grazie ad una doppietta di Thuram ma in pieno recupero i campioni d’Italia hanno perso l’opportunità di portare a casa il bottino pieno per colpa dell’ex rossonero Messias. Esordio amaro invece per i salentini che nel posticipo dello scorso lunedì sono usciti sconfitti dal “Via del Mare” per 4-0 contro l’Atalanta grazie alle doppiette di Retegui e Brescianini.

Trentaquattro i precedenti fra le due squadre, con un bilancio quasi interamente a favore dell’Inter: 25 vittorie interiste contro 4 dei pugliesi, con 5 pareggi a completare il quadro. Nell’ultimo precedente a “San Siro”, la squadra di Inzaghi si impose per 2-0 contro i giallorossi grazie ai gol di Bisseck e di Barella.

Le scelte dei due allenatori

Rispetto all’undici schierato nell’esordio stagionale contro il Genoa, Simone Inzaghi cambia due effettivi: fuori Bisseck e Lautaro, dentro Pavard e Taremi. L’argentino, complice un affaticamento, non siede neppure in panchina. Luca Gotti cambia un solo elemento rispetto alla gara contro l’Atalanta, scegliendo Banda come esterno destro offensivo al posto del nuovo acquisto Tete Morente.

Primo tempo

5' - Inter in vantaggio con Darmian. Azione sulla sinistra di Calhanoglu, Dimarco riceve e scodella in mezzo per Taremi che spizza per l'esterno che tutto solo davanti a Falcone di testa riesce a imbucare facendo esplodere "San Siro".

14' - L'ennesimo orrore difensivo di Gaspar rischia di far raddoppiare l'Inter: l'angolano buca il secondo intervento consecutivo dopo quello del vantaggio e favorisce Dimarco che in fotocopia mette in mezzo su Taremi che gira verso la porta, la difesa salentina spazza male e sulla ribattuta Barella prova di controbalzo, salva tutto Baschirotto.

32' - Momento di massima pressione dell'Inter con tante palle inattive a disposizione. L'occasione più nitida, in questa fase, capita a Dimarco che direttamente da calcio di punizione sulla destra con il sinistro prova a sorprendere Falcone sul secondo palo, attento l'ex portiere della Sampdoria.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

: Simone Inzaghi: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic.: Luca Gotti: 5' Darmian (I): Gallo (L): _: Davide Di Marco (Ciampino)