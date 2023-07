Inter-Lukaku, ci siamo... quasi: accordo trovato con il Chelsea ma il suo avvocato è sparito

Romelu Lukaku è ad un passo dal tornare a Milano, sponda nerazzurra. Il Chelsea e l'Inter hanno infatti trovato l'accordo per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro, operazione possibile grazie alla cessione di André Onana per circa 55 milioni di euro al Manchester United, ma manca ancora un fondamentale tassello: l'ultima parola del suo avvocato, Sebastien Ledure, che pare essersi dissolto nel nulla secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Né i nerazzurri, né i Blues, infatti, riescono a mettersi in contatto con il legale di Big Rom che fu parte attiva molto importante per riportarlo in prestito a Milano nella passata stagione.

Ledure nella sua carriera ha sempre amato i colpi di teatro e questa cosa spaventa un po' l'Inter che è però forte del sì da parte del giocatore e del Chelsea. Ledure, però, oltre a rompere l’alleanza col club nerazzurro, ha separato il suo destino anche da Roc Nation, l’agenzia americana di Jay-Z che gestisce lo stesso attaccante e che è scesa in campo per mediare tra Inter e Chelsea risultando pare decisiva. Ledure, invece, nelle ultime settimane ha anche flirtato con Milan e Juventus e anche se la volontà del giocatore è chiara, questa sua assenza fa rumore, tanto rumore. Difficilmente una trattativa così ben avviata potrebbe invece arenarsi e chiudersi con un nulla di fatto ma il calciomercato ha abituato a colpi di scena clamorosi.

L'Inter, però, sa di avere in pugno tre delle quattro parti in causa: il belga, la sua agenzia e soprattutto il Chelsea che ha accettato l'offerta che non accontenta al 100% i Blues ma che permetterà di liberarsi di un giocatore che non rientra più nei piani e che non vuole più tornare a Londra facendo risparmiare al club inglese una cifra importantissima sull'ingaggio pesante dal 30enne di Anversa (12 milioni di sterline fino al 30 giugno del 2026).

La cessione di André Onana non porterà in dote solo il ritorno di Lukaku che sarebbe il quinto acquisto nerazzuro dopo Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck e Raffaele di Gennaro. Una volta ceduto ufficialmente il portiere camerunense, si chiuderà per Sommer e ci si concentrerà su quello che sarà il primo portiere con l'ucraino Trubin in rampa di lancio e favorito per prendersi le chiavi della porta.

Non solo, perché poi ci sarà da completare il centrocampo con un sesto elemento e la difesa con un altro tassello per dare più alternative possibili a Simone Inzaghi. Infine, sull'esterno destro sarà confermato Denzel Dumfries (con Lazaro al momento come vice) mentre a sinistra sarà confermato, naturalmente, Federico Dimarco. Se Robin Gosens dovesse invece essere ceduto al Wolfsburg, sua meta gradita, allora bisognerebbe trovare un sostituto del tedesco.