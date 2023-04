Inter-Monza, chi gioca e dove vederla in tv

L’anticipo del sabato sera non sarà certo una partita normale, come succede sempre quando Berlusconi e Galliani se la vedono con l’altra sponda del naviglio. Con il presidente in ospedale, il Monza scenderà in campo deciso a cambiare un momento della stagione complicato. L’Inter, invece, col morale a mille dopo la vittoria all’Estadio da Luz, cercherà di spezzare una spirale discendente, che ha visto l’undici di Inzaghi sconfitto due volte di fila davanti al suo pubblico. All’andata finì con un pareggio insperato per il Monza ma l’Inter è molto diversa da quella di inizio campionato. Vediamo le chiavi tattiche della partita, le parole degli allenatori, chi dovrebbe scendere in campo e dove seguire questa partita in diretta.

Palladino: "La salvezza per Galliani"

Se il dirimpettaio ha preferito non parlare, Raffaele Palladino è caricato a mille per questa gara che potrebbe segnare la svolta in questo finale di stagione. La sfida, comunque, non sarà semplice: “L’Inter è composta da tanti campioni. Hanno tante scelte, sicuramente hanno speso tanto in questo periodo. Tante partite ravvicinate. La partita di Champions ha dato stimoli ed energie positive. Saranno carichi con tanto morale. Ci aspettiamo un’Inter molto agguerrita, dobbiamo essere bravi a preparare la partita come fatto in settimana. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra". Il pensiero, ovviamente, va al presidente e ad Adriano Galliani, cui Palladino vorrebbe fare un regalo: “Con Galliani parliamo spesso, sia di calcio sia di extra calcio. Imparo da lui ogni giorno, mi piacerebbe regalargli questa salvezza tanto attesa e mi piacerebbe fare punti a San Siro che è la sua ex casa”.

Il nemico pubblico numero uno? Romelu Lukaku, da affrontare sfruttando le lezioni imparate all’andata: “Nel primo tempo avevamo scelto di stare bassi per togliere profondità, ma non ha pagato. Ci hanno fatto ballare molto. L’Inter non è facile da affrontare. Servirà equilibrio, ma noi vogliamo giocarcela con tutti. Sento che i ragazzi hanno voglia di fare una grande prestazione. Essere coraggiosi con voglia di giocarcela. Hanno grandi campioni, ma abbiamo preparato bene la partita”. Un pensiero ad un ex interista, che potrebbe rivelarsi fondamentale, Sensi: “Alla prossima stagione ci penseremo. Dopo l’infortunio al perone è rimasto fuori solo una volta per squalifica. Ha avuto continuità di minutaggio, l’ho sostituito spesso perché mancava di ritmo gara. Ci da qualità e imprevedibilità. È un giocatore importante per noi”.

Come giocherà l'Inter

Visto il delicato ritorno di Champions League di mercoledì, Inzaghi sarà costretto ad un certo turnover, anche se non pesante come quello previsto, ad esempio, da Stefano Pioli. Se Onana è favorito su Handanovic, due i cambi nella linea difensiva: Darmian e uno tra Acerbi o Bastoni dovrebbe riposare, dando spazio agli arrembanti D’Ambrosio, rientrato dalla squalifica e De Vrij. A centrocampo è il momento buono per riproporre Gosens a sinistra e Dumfries a destra, visto in leggero recupero contro il Benfica. Calhanoglu, tornato a disposizione, potrebbe non farcela ad entrare fin dal primo minuto ma l’ottimo Mkhitaryan ha corso davvero tanto a Lisbona e potrebbe aver bisogno di tirare il fiato. Possibile, quindi, che dal primo minuto parta Gagliardini o il giovane Asllani. Intoccabili, invece, i soliti Brozovic e Barella.

In avanti, invece, dopo la prova poco convincente del duo Lautaro-Dzeko, dovrebbero trovare spazio Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Il belga non segna un gol su azione da mesi e scenderà in campo carico a mille con l’argentino visto decisamente in crescita col Benfica. L’obiettivo di entrambi è semplice: mostrare più cinismo davanti alla porta ed evitare che, come successo nelle ultime settimane, l’Inter crei tonnellate di occasioni senza riuscire a concretizzarne abbastanza.

Come giocherà il Monza

L’undici di Palladino arriva a San Siro ansioso di cambiare il senso di un momento davvero critico in campionato. Nonostante i punti in cascina siano parecchi, i brianzoli hanno vinto solo una delle ultime sette partite, perdendone ben tre. L’ultima visita al Meazza, il derby del cuore contro il Milan, non è un bel ricordo per il Monza, visto il pesante 4-1, ma con l’Inter sarà tutta un’altra storia. Per fortuna del giovane tecnico, nessuno squalificato ed infermeria quasi vuota, il che potrebbe permettere di scendere con un 3-4-2-1 titolare, con Petagna avanti a cercare di capitalizzare le occasioni.

Unica assenza di rilievo quella di Ranocchia, indisponibile per infortunio. La chiave del centrocampo, quella a cui si chiederà di scompaginare le carte, sarà proprio il grande ex di questa serata, Stefano Sensi. Ora che i problemi fisici sono finalmente alle spalle, il centrocampista gioca con regolarità e sta facendo vedere molte delle cose che avevano convinto l’Inter a prelevarlo dal Sassuolo. Tra i pali un altro ex nerazzurro, il portiere Di Gregorio.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina; Petagna, Caprari. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino)

Assistenti: Vecchi, Rossi

IV uomo: Rutella

VAR: Valeri

Assistente VAR: Paganessi

Dove vederla in diretta

Inter-Monza si giocherà allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano a partire dalle 20:45 di sabato 15 aprile. La partita sarà trasmessa sia via satellite che in streaming. Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno quindi l’imbarazzo della scelta: Sky la proporrà sui canali Sky Sport Calcio (202 e 240), Sky Sport 4k (213), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251 e 271).

Se invece non siete a casa, potrete seguirla sulle varie app per tablet o smartphone di DAZN, oppure sui servizi SkyGo o Now TV. Ottime alternative dal punto di vista dei telecronisti: Sky mette in campo una delle coppie top, ovvero Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. DAZN, invece, propone un duo affiatato come Dario Mastroianni e Massimo Gobbi. Buona partita a tutti!