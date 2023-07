Inter-Onana ai titoli di coda: la cessione del portiere porta in dote 5 arrivi

L'Inter e André Onana si diranno addio dopo una sola esaltante stagione insieme. Il portiere del Camerun, infatti, è prossimo a diventare il nuovo portiere del Manchester United con il club nerazzurro pronto a mettere a bilancio una corposissima plusvalenza. L'ex Ajax è arrivato a Milano a parametro zero e sarà ceduto ora per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, non male per un estremo difensore accolto con molto scetticismo (ingiustificato) soprattutto da parte di alcuni addetti ai lavori. Onana ha ripagato la fiducia dell'Inter e di Inzaghi con una serie di prestazioni di livello, da leader a testimoniare l'ottimo scouting da parte della Beneamata che ha bruciato la concorrenza di club importanti per portare a Milano il classe 1996.

Porte girevoli

Per l'Inter si prospetta un vero e proprio ribaltone per quanto concerne il trio di portiere: via Onana, Handanovic e Cordaz dentro molto probabilmente l'esperto Yann Sommer, il giovanissimo Anatolij Volodymyrovyc Trubin dallo Shakthar Donetsk, mentre per il ruolo di terzo portiere si fa largo l'ipotesi del ritorno di Raffaele Di Gennaro, canterano nerazzurro. Le prime due saranno operazioni finanziate dalla cessione di Onana ma non è finita qui. Con i soldi ricavati da questa corposa plusvalenza si avrà il denaro necessario per affondare il colpo su Romelu Lukaku: pronta un'offerta da 5 milioni di euro per il prestito oneroso più 30 per il riscatto obbligatorio a giugno del 2024.

Il Chelsea difficilmente dirà di no anche perché il belga non fa parte del nuovo corso Pochettino, ma anche perché per liberarsi da un ingaggio pesantissimo di un giocatore che non ha più intenzione di vestier la maglia dei Blues e che ha solo voglia di giocare all'Inter. Sistemata la porta e l'attacco, il compito di Ausilio-Marotta-Baccin si sposterà poi sul reparto arretrato dove l'arrivo di Bisseck non può bastare dati gli addii di Danilo D'Ambrosio e Milan Skriniar. Piace e non poco ormai da tempo Merih Demiral dell'Atalanta ai margini del progetto nerazzurro. Fretta non ce n'è anche perché i nerazzurri hanno necessità di non fare un investimento troppo pesante.

Anche a centrocampo sono cinque le pedine a disposizione di Inzaghi, manca il sesto interprete che come avvenuto l'anno passato con Henrix Mkhitaryan potrebbe essere un altro parametro zero: Roberto Pereyra, ex Udinese e Juventus, classe 1991 che conosce alla perfezione il campionato italiano e che ha il giusto profilo per completare la linea mediana nerazzurra.

Finora il mercato dell'Inter è stato positivo in uscita e in entrata con le operazioni Thuram-Frattesi e Bisseck che hanno rinforzato e ringiovanito la rosa. I sacrifici di Brozovic, Onana e forse Gosens sono la semplice conseguenza di un autofinanziamento necessario ma che porterà ancora una volta l'Inter ad essere competitiva in tutte le competizioni.