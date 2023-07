Inter, presentata la seconda maglia: ecco le novità

Mancano 19 giorni all'inizio della stagione, con l'Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Monza di Raffaele Palladino sabato 19 agosto e lo farà con la divisa nerazzurra. La settimana successiva, i meneghini giocheranno a Cagliari e potranno sfoggiare così la seconda maglia bianca con le strisce oblique nerazzurre, un grande classimo d'epoca rivisto per in chiave moderna. Nike ha infatti creato una maglia fortemente identitaria, con il bianco come colore dominante e, al centro, la fascia nera e blu, in cui nell’intersezione i colori si scambiano. In una parte della maglia, dentro il nerazzurro, torna anche l'effetto mosaico che non risulta così non troppo evidente e dunque invasivo.

I dettagli interni della seconda divisa della stagione 2023-2024 mantengono richiamo ai colori nerazzurri con la bandiera di Milano sempre in stile mosaico. Altro dettaglio da non sottovalutare è il design con cui la banda obliqua si va a sovrapporre allo sponsor "Paramount+". Inoltre, rispetto alla divisa di casa, la grande novità è la sparizione della montagna alle spalle del nome della nota piattaforma streaming.

Inoltre, l'intera linea di abbigliamento da calcio di Nike Football, dal campo all'allenamento, fino alle collezioni per i tifosi dell'Inter, si avvale di innovazioni rivoluzionarie e di un design orientato alla sostenibilità che aiuta gli atleti a dare il meglio di sé. I team di progettazione hanno utilizzato dati rigorosi per creare un kit all'avanguardia, realizzato con Dri-FIT ADV, che consente agli atleti di muoversi in totale sicurezza.

Il kit firmato Nike è già disponibile all'acquisto sui canonici canali di vendita ufficiale del club nerazzurro e sarà presentato in campo nella tournée di Tokyo in occasione dell'amichevole di domani tra Inter e Psg. I testimonial di questa seconda maglietta dell'Inter sono stati Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco per la prima squadra maschile, mentre Lisa Alborghetti, Chiara Robustellini e Frederikke Thorgersen sono le calciatrici che hanno posato nello shooting per quella femminile.

Sui social i tifosi nerazzurri hanno mostrato grande apprezzamento per la seconda divisa che sarà utilizzata per le gare in trasferta sia in campionato che in Europa, dove la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata in Champions League da vicecampione d'Europa in carica. Maglietta e sponsor a parte, continua la campagna di rafforzamento della rosa da parte della dirigenza che sta cercando di mettere insieme una rosa competitiva in tutte e tre le competizioni. Domani, in occasione del match amichevole contro il Psg del grande ex Milan Skriniar, dunque l'Inter sfoggerà la sua nuova seconda maglia per la stagione 2023-2024 che sarà di vitale importanza per l'ambiente nerazzurro che si augura di poter vincere lo scudetto per poter conquistare e sfoggiare la seconda stella sulla maglia della prossima stagione.