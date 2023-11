Inter-Qatar Airways: sottoscritto un importante accordo commerciale

L'Inter sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista sportivo con il primo posto in campionato, il primo posto in Champions League con gli ottavi già conquistati e con una serie di altri primati come nella classifica dei gol realizzati e subiti. Anche al di fuori del rettangolo di gioco, però, le cose vanno a gonfie vele visto che la società di viale della Liberazione, nella figura di Alessandro Antonello, ha appena chiuso e ufficializzato un accordo commerciale importante con Qatar Airways, che diventa così il nuovo Official Global Airline Partner e lo sarà fino alla stagione 2025-26.

Accordo importante

L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha commentato così questo nuovo accordo appena sottoscritto: "Siamo orgogliosi di accogliere Qatar Airways all’interno della nostra famiglia di global partner. Questo accordo conferma il sempre crescente appeal del nostro brand, che arriva oggi a legarsi a una delle compagnie aeree leader a livello internazionale e con cui condividiamo l’impegno nel creare connessioni tra tutti i luoghi e le persone del mondo. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways i nostri principali touchpoint: la nostra fanbase che conta oltre 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, la nostra gloriosa storia, i nostri valori e il legame profondo con la città di Milano saranno di supporto al nostro nuovo partner per lo sviluppo del loro business".

Non solo Antonello, Ceo dell'Inter, visto che anche il Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, l'ingegner Badr Al Meer, ha commentato così l'accordo sottoscritto con il club nerazzurro: "Il legame di Qatar Airways con Milano dura dal 2002 quando annunciammo che la città sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha. La collaborazione con Inter, una delle squadre più famose al mondo, è il coronamento di questo rapporto. Non vediamo l'ora di lavorare con il club nerazzurro per tracciare una nuova era di successi, dentro e fuori dal campo".

Questo prestigioso e proficuo accordo, inoltre, permetterà anche ai tifosi dell'Inter di ricevere delle agevolazioni importanti come il 12% di sconto sulle tariffe di volo per assistere alle partite casalinghe del club nerazzurro. Con DigitalBits non era andata bene per la società nerazzurra, che aveva dovuto rompere l'accordo per via della mancata ricezione dei compensi pattuiti. Il club di viale della Liberazione, però, già nella passata stagione e ancor di più in quella in corsa non ha messo molto a trovare valide e proficue alternative.