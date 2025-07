Inter, quota 50 milioni per super Lookman, Milan-Jashari: c’è l’ok

Arrivano i colpi. Dopo una prima fase un po’ letargica, il mercato estivo è pronto finalmente a infiammarsi a suon di botti grazie all’irruzione delle big. Una sessione che - eccezion fatta del Napoli - ha visto le tre grandi storiche (Inter, Juve e Milan) recitare un ruolo più da comparsa che da protagoniste. Motivo per cui ora sono pronte ad accelerare per recuperare il tempo perduto.

Appuntamento tra martedì e mercoledì tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman: Marotta e Ausilio alzeranno l’offerta a 45 milioni e attraverso l’aggiunta di qualche bonus potrebbero far capitolare la Dea sfiorando i famigerati 50 milioni richiesti dalla famiglia Percassi. Un matrimonio che s’ha da fare, visto che l’attaccante nigeriano a più riprese ha ribadito alla dirigenza bergamasca di volersi trasferire a Milano. Tanto da aver declinato le avance di Atletico Madrid e club arabi per vestire la maglia dell’Inter (accordo quinquennale da 4 milioni netti a stagione più bonus). Dopo Lookman i nerazzurri (che ieri sono stati rincuorati dalla pace fatta tra Lautaro e Calha sancita da uno scatto social), torneranno alla carica col Parma per Leoni (valutato 40 milioni). Quest’ultimo tra l’altro è in odore di convocazione in Nazionale, col ct Rino Gattuso che insieme al collaboratore Leo Bonucci ha iniziato ieri il giro dei ritiri in vista della doppia sfida di settembre conto Estonia e Israele. Vietato sbagliare.

Lo sa anche Max Allegri che col suo Milan oggi torna in campo alle 13.30 italiane contro il Liverpool in amichevole: «Dobbiamo diventare squadra il prima possibile. Sul mercato - ha detto il tecnico rossonero sono contento del lavoro della società: arriveranno altrimenti elementi bravi e funzionali».

Detto, fatto. Entro il fine settimana il Diavolo conta di completare l’acquisto di Jashari dal Bruges dopo l’ultimo rilancio da 34 milioni più 4 di bonus di cui 2 molto facili da ottenere. La mossa ha fatto breccia nella società belga, ora pronta a dare il via libera alla cessione del centrocampista svizzero che si legherà al club rossonero fino al 2030 (stipendio da 2,4 milioni annui).

Sempre più scatenato il Napoli che ieri ha chiuso l’acquisto di Milinkovic Savic dal Torino per 21 milioni (pagabili in quattro rate); mentre nel weekend tenterà di accaparrarsi pure Ndoye dal Bologna.

Pronto il rilancio a 42-43 milioni (bonus inclusi) per strappare l’esterno d’attacco svizzero agli emiliani.

Infine primi dialoghi positivi e costruttivi tra la Fiorentina e l’agente di Moise Kean per arrivare all’intesa per il rinnovo fino al 2030.Dal club viola filtra la volontà di premiare l’attaccante col raddoppio dell’ingaggio (dagli attuali 2,2 a 4,5 milioni annui).