Inter, lo scudetto arriva nel derby contro il Milan? Lo scenario: ecco cosa deve accadere

Un sogno per i nerazzurri, un incubo per i rossoneri. L'elemento in grado di scatenare reazioni diametralmente opposte è legato a uno scenario che si fa sempre più concreto: l'Inter può aritmeticamente vincere lo scudetto proprio in occasione del derby contro il Milan. Certo, serve una serie di combinazioni perché ciò possa accadere, ma l'ormai imminente gara tra la capolista del campionato di Serie A e il Diavolo può diventare la sfida decisiva per l'assegnazione del titolo.

Inter, scudetto contro il Milan? Cosa deve accadere

Il gol di Davide Frattesi nella serata di lunedì, che ai ragazzi di mister Inzaghi ha consegnato la vittoria contro l'Udinese, ha ulteriormente infuocato il clima in vista del derby. Il conto alla rovescia, iniziato da tempo, entra sempre più nel vivo. La domanda che nerazzurri e rossoneri si pongono, ovviamente per motivazioni differenti, è inevitabile: cosa deve accadere affinché l'Inter possa vincere lo scudetto contro la squadra di Stefano Pioli? Classifica alla mano si tratta di un'eventualità assai concreta, tutt'altro che remota.

I nerazzurri, inutile girarci attorno, si sentono già cucita sul petto la seconda stella. Ma manca la formalità di rito, l'aritmetica che di certo non è un dettaglio banale. Anzi, potrebbe diventare il vero dettaglio. La prima partita utile per incassare il 20° titolo di Serie A è esattamente quella del 22 aprile contro il Milan. Prima però le attenzioni saranno rivolte alla prossima giornata del campionato: i nerazzurri in casa affronteranno il Cagliari, mentre i rossoneri in trasferta dovranno vedersela con il Sassuolo al Mapei Stadium.

Occhi puntati dunque sul prossimo turno: se l'Inter dovesse vincere la sfida contro il Cagliari e poi dovesse battere anche i ragazzi di mister Pioli, sarebbe campione d'Italia alla 33ª giornata nel derby (a prescindere dal risultato di questa domenica tra Milan e neroverdi). Nel derby potrebbe bastare anche il pareggio, ma solo in caso di un pari o di una sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo. Ovviamente tutto cambierebbe se la squadra di Inzaghi si fermasse con il Cagliari e al tempo stesso il Milan vincesse sui neroverdi: a quel punto il derby perderebbe di significato nell'ottica della suggestione scudetto. I nerazzurri potrebbero comunque poi provare a portare a casa il trofeo contro il Torino.

Derby tra suggestioni e incubi

Appare evidente come scenari di questo tipo si prestino a reazioni asimmetriche: da una parte i tifosi dell'Inter sognano di trionfare contro i rossoneri e - subito dopo il triplice fischio nel derby - di lasciarsi andare ai festeggiamenti per lo scudetto numero 20; dall'altro i sostenitori del Milan incrociano le dita e sperano di non fare i conti con la doppia beffa che - tra l'altro - seguirebbe il risultato amaro di 5-1 maturato all'andata. Un esito duro da digerire a cui si aggiungerebbero gli sfottò del caso, rendendo la stagione ancora più dura da accettare per i rossoneri.

Tra suggestioni e incubi, il derby si avvicina e l'appuntamento con la storia sarà inevitabile.