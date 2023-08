Inter, tifosi in ansia: chi arriva in attacco?

I giorni rimasti prima dell’inizio della nuova stagione iniziano a scarseggiare ma il cantiere dell’Inter rimane ancora sconsolatamente aperto. Passi avanti si sono certamente visti, con il grosso problema del portiere finalmente risolto con l’arrivo certo di Sommer e il prossimo rinforzo con lo scambio Audero-Stankovic ma il vero punto di crisi, il cratere aperto dagli addii di Dzeko e Lukaku rimane sempre apertissimo. Se potrebbe essere vicina alla conclusione la complicata trattativa con l’Udinese per l’arrivo del talentuoso Samardzic, le voci in arrivo dalla Pinetina parlano di grande confusione sotto il sole della Beneamata. Cerchiamo quindi di capire quali sono le possibilità che Marotta ed Ausilio starebbero valutando e le discussioni in corso sul da farsi, con il tecnico Simone Inzaghi fresco di rinnovo che la vedrebbe in maniera diversa dalla dirigenza.

Usato sicuro o scelta futuribile?

Il rischio di essere presi in castagna dalla pretattica nerazzurra è sempre presente ma, almeno al momento, tutto sembra parlare di uno scontro tra le filosofie del tecnico e della dirigenza, che vedrebbero la scelta di un attaccante da affiancare alla coppia Lautaro-Thuram in maniera quasi opposta. Simone Inzaghi, infatti, avrebbe bisogno di un profilo esperto, già abituato al tatticismo della Serie A, capace di integrarsi rapidamente nei suoi schemi. La dirigenza, invece, forte dell’appoggio del presidente Steven Zhang, vorrebbe scommettere su un talento giovane, da sviluppare e, magari, rivendere con cospicua plusvalenza come successo nel caso di Onana. A complicare le cose, ovviamente, la necessità di autofinanziare il mercato, al momento bloccato dal futuro di Joaquin Correa, che in nerazzurro ha deluso ma che non avrebbe offerte interessanti.

L’idea di base di Inzaghi sembrava semplice: affiancare a due giocatori rapidi e scattanti un centravanti fisico, capace di giocare spalle alla porta e far risalire la squadra, proprio come faceva l’ariete belga prima del grande tradimento. Profili del genere ci sarebbero pure, ma non sono esattamente economici: per assicurarsi i servigi di Beto l’Udinese, bottega sempre piuttosto costosa, richiede cifre importanti, oltre i 30 milioni.

Stesso discorso vale anche per un altro protagonista del mercato di luglio, quel Mehdi Taremi che sembrava già accasato sulla sponda rossonera del Naviglio e che ora sarebbe il piano B di diverse grandi europee, Tottenham in testa. L’Atalanta, fresca del costoso acquisto del rientrante Scamacca, gradirebbe non poco liberarsi del colombiano Duvan Zapata ma sembra che la Roma di Mourinho sia vicina a chiudere. Scelte in ogni caso dal cartellino importante, incompatibile con le casse della società milanese.

Tentazione Alexis Sanchez?

La dirigenza vedrebbe di buon occhio uno degli obiettivi che hanno riempito le pagine dei giornali fin dall’inizio del calciomercato, il 22enne americano dell’Arsenal Folarin Balogun. Visto il passaporto britannico, il centrocampista è equiparato ad un comunitario, il che risolverebbe un possibile problema per l’Inter. Nonostante sembri fuori dal progetto tecnico di Mikel Arteta, che non l’ha schierato a Wembley nel Community Shield vinto contro il Manchester City, l’Arsenal non ha la minima intenzione di fare sconti e rimarrebbe bloccata sulla valutazione di circa 50 milioni di euro. Se sul talento del giocatore, che ha fatto faville con il Reims in Ligue 1, pochi discutono, Inzaghi non sarebbe convinto dal suo profilo fisico, certo non poderoso come quello di Lukaku. Se Correa dovesse trovare una nuova sistemazione, diventerebbe possibile una soluzione di compromesso: un avanti fisico sul quale investire pesantemente e un rientro eccellente, quello di Alexis Sanchez, svincolato dal Marsiglia ma che avrebbe ancora diversi estimatori a Milano.

La prospettiva sembra quasi fantascientifica ma avrebbe un suo senso: una coppia di avanti ben assortiti garantirebbe ad Inzaghi quattro scelte in avanti da ruotare nei tanti impegni che l’Inter dovrà affrontare nella prossima stagione. La scelta ideale potrebbe essere Balogun e Beto ma, forse, oltre alle possibilità economiche della società nerazzurra. Più interessanti potrebbero essere le opzioni a basso costo, come lo svincolato Sanchez o Zapata, per il quale l’Atalanta non salirebbe certo sulle barricate. Al momento tutte le prospettive sembrano aperte, da Taremi allo stesso Alvaro Morata, che però ha aperto al rinnovo con l’Atletico Madrid e non sembra convinto dall’idea di giocare in Italia con una maglia diversa da quella della Juventus. Il vero problema, però, potrebbe arrivare dall’estero, dove sono parecchie le squadre ad aver messo nel mirino gli obiettivi dell’Inter.

Balogun, occhio al Monaco

Dopo i segnali mandati tramite i suoi profili social dal calciatore americano dei Gunners, tutto sembrava scritto per il trasferimento alla Pinetina ma rimane sempre un grosso ostacolo; la differenza cospicua tra la valutazione dell’Arsenal e le offerte ricevute finora. Se l’Inter spera di riuscire a convincere la dirigenza del club londinese con una sostanziale percentuale in caso di rivendita, altre grandi d’Europa sembrano pronte a rompere gli indugi. L’Inter, infatti, non sarebbe l’unica società ad aver presentato un’offerta ufficiale al club del nord di Londra. Dopo l’infortunio in allenamento all’avanti Embolo, fuori almeno fino al 2024, il tecnico del Monaco Adolf Hutter ha deciso di uscire allo scoperto, confessando l’interesse del club monegasco per il talento statunitense. Le sue parole in conferenza stampa lasciano poco spazio ai dubbi: “Balogun è un giocatore molto interessante, ma oltre a noi anche altri club lo trovano ugualmente molto interessante”. A sentire l’Equipe, però, la società avrebbe già presentato ai Gunners un’offerta da 30 milioni, respinta immediatamente al mittente.

Non è dato sapere a cosa sia dovuto questo secco rifiuto anche se molti fanno intendere che il Louis II non sarebbe la destinazione preferita dal giocatore. A parte la presenza dell’amico Thuram, il Monaco ha vissuto un finale di stagione disastroso, chiudendo al sesto posto, quindi fuori dalle coppe. L’assenza di Embolo garantirebbe a Balogun un posto da titolare, cosa della quale non potrebbe essere sicuro a San Siro. Tornare in un campionato che conosce bene come la Ligue 1 o seguire il cuore ed accasarsi in un torneo più complicato, sul fascinoso palcoscenico di San Siro? Scelta non banale, che potrebbe rovinare i piani della Beneamata proprio sul più bello. La speranza dei tifosi interisti, chiaramente, è che si decida in fretta, affondando l’attacco definitivo. L’inizio del campionato è davvero dietro l’angolo.