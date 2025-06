Inzaghi, 50 milioni in due anni: ecco Simone cosa potrebbe comprarsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si fa presto a criticare quel povero ricco di Simone Inzaghi. Provate voi a dire «no» a uno stipendio di 50 milioni di euro (cinquantamilionidieuro!) in due anni, mentre il vecchio datore di lavoro (l’Inter) ti offre un «misero» biennale di 12 milioni. Che non sono certo bruscolini - soprattutto alla luce della figuraccia Champions - ma imparagonabili all’immenso tesoro messo sul piatto dagli arabi dell’Al Hilal. Chiamatela come volete: opportunità irrinunciabile; proposta indecente (nel senso buono); un treno della fortuna che passa solo una volta nella vita (e tu o lo acchiappi al volo o resti bloccato in stazione...). Fatto sta che Inzaghi (come Roberto Mancini prima di lui e tanti altri prima ancora del Mancio) sono stati «costretti» ad accettare. Per il semplice fatto che rifiutate si sarebbe trasformato in uno di quei rimpianti che poi ti torturano per un’intera esistenza.

Ma - buttandola in soldoni e al netto di ogni valutazione sulla qualità calcistica della Saudi League - con a disposizione un capitale tanto stratosferico cosa potrebbe comprarsi Simone e quali investimenti sarebbero consigliabili? Ci siamo divertiti a chiederlo a un «consulente finanziario» dalle iniziali speciali: A.I. (Intelligenza Artificiale).

Ecco il suo piano di «diversificazione patrimoniale»: «Caro signor Simone Inzaghi, con i suoi 50 milioni di euro Lei potrebbe acquistare una vasta gamma di beni e servizi, inclusi immobili di lusso, auto esclusive, opere d'arte, e avviare persino la costruzione di una villa di lusso con annesso un'efficiente centrale termica. Altre possibilità includono investimenti in aziende innovative, fondi di investimento di alto rendimento, o anche il finanziamento di progetti caritativi di grande impatto (beh, per i «progetti caritativi» si può anche rimandare...)». Ma passiamo agli esempi divisi per categorie. Immobili di lusso: «Gentile Simone, Lei potrebbe acquistare un palazzo storico nel centro di una città prestigiosa, o una villa con vista mozzafiato su una spiaggia caraibica». Automobili di lusso: «Potrebbe possedere una collezione di auto sportive esclusive, come Ferrari, Lamborghini o Rolls-Royce». Opere d’arte: «Potrebbe acquistare un'opera d'arte di un artista famoso, o una collezione di quadri di valore». Altre opzioni: «Potrebbe i investire in azioni di società di grande successo, fondi di investimento, o in progetti immobiliari».

Viaggi: «Potrebbe viaggiare per il mondo, soggiornare in hotel di lusso e vivere esperienze uniche».

Inutile puntare invece all’acquisto di una coppa Champions nuova di pacca. Quella non è in vendita. Bisogna guadagnarsela sul campo. E, come Inzaghi sa fin troppo bene, la cosa è maledettamente complicata...