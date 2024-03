Italia-Ecuador si giocherà alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey e chiuderà questa mini tournée americana degli azzurri. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Venezuela, Spalletti cambia praticamente tutti gli interpreti con in campo i quattro interisti Darmian, Dimarco, Barella e Bastoni. In porta ci sarà Vicario mentre a completare la difesa sarà composta appunto dai due interisti Darmian-Bastoni e in mezzo Mancini. A centrocampo Bellanova e Dimarco sugli esterni con Barella-Jorginho in mezzo al campo, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini supporteranno Raspadori. L'Ecuador schierarà le sue tre stelle: Hincapie, Caicedo e Estupiñán.

La cronaca della partita

Primo tempo

Prima del calcio di inizio minuto di silenzio per Joe Barone, dirigente della Fiorentina scomparso qualche giorno fa in maniera repentina e inaspettata.

Il tabellino



ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, G.Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Lo.Pellegrini; Raspadori. Commissario tecnico Luciano Spalletti

ECUADOR (3-4-3): Burrai; Torres, Pacho, Hincape; Preciado, Franco, M.Caicedo, Estupiñán; Plata, Minda, Sarmiento. Commissario tecnico Félix Sánchez Bas

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Jon Freeman (Stati Uniti)