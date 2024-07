"Una resa morale...". Abodi durissimo sull'Italia fuori da Euro 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

L'eliminazione dell'Italia a Euro 2024 resta una ferita aperta per il movimento calcistico italiano. Nemmeno la conferenza stampa congiunta del presidente della Figc Gabriele Gravina e del ct Luciano Spalletti, il giorno dopo la sconfitta con la Svizzera con la rassicurazione ("Abbiamo davanti un progetto triennale"), è riuscita a placare le critiche nei confronti dei vertici federali, staff tecnico e calciatori.

Non si è stata una sconfitta come le altre ma una disfatta totale. Non usa mezzi termini il ministro dello Sport Andrea Abodi che, analizzando l'eliminazione degli Azzurri, parla di "resa morale". Secondo Abodi, infatti, "non c'è stata reazione, non c'è stato il lampo di quelli che si vedono soprattutto nei momenti difficili". Il ministro si è anche detto "sorpreso" dalla "ricerca di responsabilità altrui", con un riferimento non troppo velato proprio al ct Spalletti e al presidente Gravina.

Intervenuto a "Non stop News" su Rtl, Abodi ha parlato a lungo del fallimento della spedizione azzurra e soprattutto del fatto che nessuno sembra si voglia assumere le responsabilità di quanto accaduto. "La partita ormai è chiusa, siamo tornati a casa, ma la cosa che mi ha sorpreso è la ricerca di responsabilità altrui. Penso che di fronte alla sconfitta il primo fattore che deve emergere sia l'autocritica e da qui ripartire. È troppo facile guardare le responsabilità degli altri. Ancora una volta lo sport insegna ad assumersi le responsabilità direttamente e non a trasferirle" , ha detto.

Il ministro poi ha parlato dei giocatori e di una sorta di questione morale. "I giocatori che vanno in campo lo sanno perfettamente, non posso immaginare che non abbiano avuto la capacità di riavvolgere il nastro, rivedere la partita e capire dove si è sbagliato. Tra l'altro non si tratta di errori singoli e tattici, la Nazionale sembrava assente moralmente. Questo deve smuovere riflessioni, così che possa esserci un punto e a capo" , ha spiegato.

Cosa succede ora

Dopo la delusione di Euro 2024, la Federcalcio si prepara a scegliere in tempi brevi chi prenderà in mano le redini del calcio italiano per i prossimi appuntamenti. Il presidente della Gravina ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 4 novembre 2024 presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All'ordine del giorno della riunione ci sarà anche l'elezione del presidente federale. Secondo quanto si apprende, Gravina dovrebbe ricandidarsi, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

In attesa di certezze su chi si farà avanti per provare a dare una svolta al calcio italiano, dunque, è iniziato ufficialmente il countdown per le prossime elezioni federali.

Un appuntamento per capire che direzione prenderà il calcio italiano per fronteggiare la pesante crisi di risultati e le problematiche strutturali legate alla Nazionale maggiore. Avanti con Gravina o cambio al vertice? Sembra arrivato il momento della svolta.