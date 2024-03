L'ultimo saluto a Joe Barone: un fiume di persone al Viola Park per il dg della Fiorentina

La camera ardente predisposta al Viola Park per l’ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha aperto le porte al pubblico questa mattina alle 9 e resterà aperta fino alle 21.

Il direttore era stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale “San Raffaele” di Milano nella giornata di domenica a causa di un malore. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime e dopo un intervento sostenuto in nottata le sue funzioni vitali erano mantenute dall’Ecmo, la macchina che consente la circolazione extracorporea. La sua famiglia si era immediatamente recata al reparto di terapia intensiva cardiochirurgica per stargli accanto ma le sue condizioni erano peggiorate ulteriormente nella giornata di ieri fino a quando, ad ora di pranzo, gli stessi familiari hanno abbandonato la struttura ospedaliera, lasciando intendere che, purtroppo, il peggio era accaduto. Alle 15:30 del 19 marzo, la stessa Fiorentina annunciava, attraverso una nota pubblicata sul sito e sui canali social la scomparsa dell’italoamericano: “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata. Il direttore generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”. A Pozzallo, in provincia di Ragusa, paese che ha dato i natali a Joe Barone, la camera ardente sarà invece nella giornata di venerdì 22 marzo, I funerali, invece, si svolgeranno la settimana prossima a New York, la città che ha prima adottato e poi cresciuto Joe Barone.

Il feretro di Barone è arrivato ieri sera al Viola Park intorno alle 21, dove lo attendevano Vincenzo Italiano, tutto l’organico – compresi alcuni giocatori convocati in nazionale che hanno ricevuto un permesso – e la dirigenza al completo. Da questa mattina alle 9, invece, tutti i tifosi hanno potuto rendere omaggio a Barone, definito come “Eternamente Fiorentino” dai tifosi della Curva Fiesole. Prima ancora dell’arrivo della famiglia, il primo ad arrivare è stato il presidente del club Rocco Commisso che è atterrato questa mattina all’aeroporto di Peretola poco dopo le 6 del mattino. Commisso, visibilmente commosso per la perdita di un amico prima che di un collaboratore, ha abbracciato uno ad uno tutti i tifosi presenti, senza nascondere le lacrime che scorrevano sul suo volto. Intorno alle 10 è stata la volta della prima squadra che ha reso omaggio al direttore, fra loro anche l’ex giocatore e tecnico viola, attuale allenatore del Bari, Beppe Iachini. Fra i tifosi presenti ci sono anche volti noti dello spettacolo, come Marco Masini e Carlo Conti, che dopo aver reso omaggio al feretro hanno abbracciato il presidente Commisso. Fra le squadre di Serie A, le prime delegazioni sono state quelle di Cagliari, Roma, Torino, Udinese e Salernitana. Per i sardi i due rappresentati sono l'amministratore delegato corporate, Carlo Catte, e il direttore sportivo, Nereo Bonato; per i giallorossi, invece, è stato Daniele De Rossi, attuale allenatore del club, a rendere omaggio all’ex direttore. Per il Torino erano presenti il direttore operativo Alberto Barile e il team manager Emiliano Moretti. Per l’Udinese c’era il vicepresidente Stefano Campoccia, mentre per la Salernitana è arrivato l’ad Maurizio Milan. In tarda mattinata è arrivato anche, in rappresentanza del Governo italiano, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi che è stato anche presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC dal 20 luglio 2010 al 6 marzo 2017. Abodi è stato accolto e accompagnato dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Nel pomeriggio sono attese altre personalità, sia del mondo dello spettacolo che di quello politico che sportivo per l’ultimo saluto a Joe Barone prima che sia prima la sua Pozzallo e poi New York a rendergli omaggio.