Il malore, il ricovero urgente, il rinvio del match: come sta Joe Barone

Un consueto pomeriggio domenicale di calcio si è trasformato in un periodo di preoccuazione e paura per tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Fiorentina: Joe Barone, direttore generale del club viola, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a Bergamo in ritiro con la sua squadra, in attesa del match del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. L'episodio si è verificato alle 15.30 - ovvero due ore e mezzo prima del fischio d'inizio previsto della partita di Serie A - durante la riunione tecnica tra l'allenatore Vincenzo Italiano e i calciatori.

Immediati sono stati i soccorsi e la decisione di ricoverare Barone all'Ospedale San Raffeale di Milano, considerato più vicino rispetto a un altro nosocomio di Bergamo, come il Papa Giovanni XXIII al quale si era inizialmente pensato. L'episodio ha inevitabilmente scosso tutta la squadra della Fiorentina: da qua la richiesta alla Lega Serie A di posticipare la sfida contro gli orobici: il club bergamasco, una appresa la grave notizia, si è reso immediatamente disponibile al rinvio, poi ufficializzato dall'associazione istituzionale di via Rosellini. In serata è arrivato poi una nota ufficiale della stessa società viola: ACF Fiorentina comunica "c he il Dg Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili ", spiega. Il direttore generale " è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani ", conclude la Fiorentina.