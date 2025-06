Juve, 40 milioni per il centrocampo: è corsa a tre

Ansa

JUVENTUS - Si punta la mezz'ala che sposta gli equilibri

La Juventus ha tutta l'intenzione di allestire una squadra ancora più competitiva per l'anno prossimo, e il primo settore da rinforzare - negli obiettivi della dirigenza - è il centrocampo. Per questo l'idea è di stanziare una somma da 40 milioni di euro in modo da prelevare una mezz'ala in grado di fare la differenza. I nomi più roventi, tutti accumunati da un prezzo molto simile di cartellino, sono tre: Ederson dell'Atalanta, Davide Frattesi dell'Inter e Sandro Tonali del Newcastle.

MILAN - Ardon Jashari nel mirino, ma costa molto

Tare ha acceso i riflettori su Ardon Jashari, classe 2002 del Club Brugge. Classe e corsa per rimpiazzare degnamente Reijnders, volato al Manchester City. Il prezzo è però molto alto: il Brugge chiede almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire e i rossoneri ritengono che la cifra sia da limare notevolmente.

FIORENTINA - In vantaggio sul Bologna per Edin Dzeko

In attesa di dare il bentornato a Stefano Pioli in panchina, la viola lavora per migliorare la rosa. Pradè ha già da tempo individuato in Edin Dzeko la riserva ideale di Moise Kean, perché il bosniaco - a dispetto dell'età - è ancora fisicamente integro e prolifico. Ci sarà da superare la concorrenza del Bologna, ma per il momento il club gigliato si trova in vantaggio.

PISA - Di padre in figlio, tutto su Simeone

Il Pisa lavora forte per concretizzare due sogni. La dirigenza americana ha nuovamente incontrato Alberto Gilardino, che si appresta a raccogliere l'eredità di Filippo Inzaghi. Parallelamente, la volontà è quella di mettere a segno un gran colpo per l'attacco: il nome che illumina è quello di Giovanni Simeone, che a Napoli si trova chiuso da una folta concorrenza. Dopo El Cholo, anche el cholito. Sotto la torre ci sperano moltissimo.

ROMA - Paredes può andare al Boca Juniors

Il presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, ha fatto sapere espressamente che Leandro Paredes potrebbe essere un loro colpo di mercato subito dopo

il mondiale per club. Il giocatore ha fatto sapere, altrettanto esplicitamente, di gradire particolarmente la destinazione. Affinché l'affare decolli, serve pagare la sua clausola rescissoria, pari a 3,5 milioni di euro.