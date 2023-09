La Juve vince (e convince): Vlahovic e Chiesa stendono 3-1 la Lazio

La Juventus supera la Lazio (3-1) all'Allianz Stadium, nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Grande prestazione della squadra di Allegri che ha il grande merito di sbloccare subito la partita e poi di segnare per due volte nel momento migliore dei biancocelesti.

La coppia Vlahovic-Chiesa funziona, i due sembrano intendersi a meraviglia ma è l'impianto di gioco dei bianconeri a convincere con una prestazione finalmente matura e consapevole. Gioca a corrente alternata invece la Lazio, che alterna buoni spunti (Luis Alberto e Kamada i migliori) ad una evidente fragilità difensiva. Deludono Immobile e Zaccagni. Tre sconfitte in quattro partite sono di sicuro troppe per la squadra di Sarri.

I bianconeri mettono la partita sul binario giusto già dal primo tempo. Al primo tiro segna subito Dusan Vlahovic di destro da dentro l'area, beffa Provedel. Il raddoppio arriva grazie ad una conclusione di Federico Chiesa. Nella ripresa Luis Alberto riapre la partita con una bella magia. Dopo pochi minuti Vlahovic firma la doppietta personale con una splendido assolo. Con questa vittoria la Juve si porta a 10 punti e può preparare con serenità il prossimo impegno di Sassuolo. Resta a tre punti la Lazio, attesa dall'impegno di Champions con l'Atletico Madrid.

FT | Grande partita e tre punti br>

La partita

Allegri sceglie tra i pali Szczesny, in difesa il terzetto difensivo Danilo, Bremer e Gatti. A centrocampo gli esterni sono McKennie e Kostic, in regia Locatelli ai suoi lati Miretti e Rabiot. In avanti la coppia Vlahovic-Chiesa.

Sarri schiera Marusic e Hysaj terzini, centrali Casale e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo Cataldu, affiancato da Kamada e Luis Alberto. Tridente d'attacco con Felipe Anderson e Zaccagni esterni, centravanti Immobile.

Primo tempo

Bianconeri in vantaggio già al 10'. Azione di McKennie sulla destra per Bremer al limite dell'area, palla indietro per Locatelli che dalla trequarti di prima innesca Vlahovic in area: gran girata di prima del serbo, che insacca alle spalle di Provedel. Gol valido dopo il controllo al video su una possibile uscita del pallone tra i piedi di McKennie a inizio azione. Al 14' Juve ancora pericolosa. Kostic riceve al limite, controlla e sfodera un gran sinistro. Serve l'intervento di Provedel che, con una mano, riesce ad alzare sopra la traversa. Al 24' si vede la Lazio, sinistro di prima di Kamada ma Szczesny alza a una mano sopra la traversa. Al 26' arriva il raddoppio della Juve. Azione sulla destra con McKennie che fa partire il pallone, Miretti lo allunga per servire Chiesa. Il numero sette calcia la infila alle spalle di Provedel sul suo palo. I biancocelesti provano una reazione senza creare grandi occasione, la squadra di Allegri gestisce e chiude il primo tempo 2-0.

Secondo tempo

Sarri manda subito in campo Rovella e Pellegrini, fuori Cataldi e Hysaj. I bianconeri vanno subito vicini al tris. Punizione di Chiesa sulla testa di Rabiot che incorna verso l'angolino, toglie il pallone dallo specchio Provedel, che respinge in angolo. Corner dalla sinistra, sponda di Gatti verso il centro dove irrompe Rabiot di testa con un grande riflesso Provedel respinge ancora in corner. Al 64' i biancocelesti riaprono la partita. Luis Alberto riceve da Kamada, bravo ad approfittare di un errore in costruzione di Bremer, guarda la porta e trova il sette riaprendo un match che sembrava chiuso. L'illusione dura solo tre minuti. McKennie pesca Vlahovic in mezzo a tre difensori della Lazio al limite dell'area: con lo stop si libera della marcatura di Casale e Marusic e con una gran botta gonfia la rete. Il gol chiude la partita. Al 90' l'ultimo sussulto. Azione dirompente di Kean che semina Casale e mette in area, sul secondo palo dopo la spizzata di Milik, Weah non arriva bene all'appuntamento con il pallone finendo per spedire sopra la traversa da due passi. I bianconeri possono festeggiare una grande vittoria.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie (72' Weah), Miretti (59' Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (59' Cambiaso); Vlahovic (84' Kean), Chiesa (83' Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (46' Pellegrini); Kamada (78' Guendouzi), Cataldi (46' Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (73' Pedro), Immobile (69' Castellanos), Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Lazzari, Vecino, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Vlahovic (J) 10' e 67', Chiesa (J) 26', Luis Alberto (L)

Ammoniti: Miretti (J), Bremer (J), Gatti (J), Cambiaso (J), Vlahovic (J), Pellegrini (L)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)