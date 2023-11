Juve - Inter: le probabili formazioni e dove vederla

Se ne stanno lì quasi appaiate, a due incollature di distanza. L'Inter prima in campionato, la Juventus che segue da distanza ravvicinata. Una con la Champions a succhiare energie, ma anche una rosa che pare più profonda e qualitativa. L'altra con un solo match a settimana, ma funestata dagli infortuni e tossicchiante nel gioco. Juventus - Inter elargisce sempre stimoli enormi e, stavolta, vale anche una primissima sentenza sul campionato. Non una di quelle inappellabili, ovviamente. Ma una primordiale indicazione si. Se vincono in nerazzurri, la stampa sarà autorizzata a parlare di mini fuga d'inverno. Se la spuntano i bianconeri, il registro andrà su un lungo duello a braccetto.

Juventus - Inter, le probabili formazioni

Allegri può tirare un sospiro di sollievo dopo l'ecatombe che aveva sfilacciato il suo centrocampo. In mezzo recuperano McKennie e Miretti, mentre Locatelli siederà in panchina e il suo impiego verrà valutato in corso d'opera. Sugli esterni i primi candidati sono Kostic e Cambiaso, mentre davanti Kean è favorito su Dusan Vlahovic per una maglia accanto a Federico Chiesa. Nell'Inter ancora fuori Bastoni e Pavard, dunque spazio nei tre centrali per De Vrij e Darmian, accanto all'intoccabile Acerbi. In mezzo Barella e Calha assieme a Mkhitaryan, accompagnati sulle corsie da Dimarco e Dumfries, mentre in attacco gioca come sempre la coppia Lautaro - Thuram. Squadre che si schiereranno speculari, con i 3-5-2 pronti a trasformarsi in corsa a seconda della piega assunta dal match.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Dove vederla

La partita tra bianconeri e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con diretta a partire dalle 20.30.

Le statistiche tra la Vecchia Signora e la Beneamata

La Juventus ha vinto 87 scontri sui 180 totali nella storia tra i due club in Serie A e l'ha spuntata cinque volte negli ultimi otto incroci in serie A. Quello di stasera è, inoltre, il primo derby d'Italia a portarsi dietro il maggior numero di punti prima della quattordicesima giornata, ben sessanta. Anche la vittoria più ampia appartiene alla Juve e risale al 1961, quando i bianconeri si imposero per 9-1 con sei gol di Sivori, ma l'Inter schierò la squadra primavera per protesta. Parametri pronti ad essere aggiornati questa sera.