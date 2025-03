Juve ko in campo ma vola in Borsa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus va veloce. Non in campo, ma in Borsa. Dove nell'ultimo periodo le azioni vengono acquistate, scambiate e di conseguenza apprezzate: se la truppa di Thiago Motta fa acqua, insomma, non altrettanto si può dire per la società. Ieri, tanto per dire, il titolo bianconero ha guadagnato a fine seduta il 2,6%. C'è di più: dai minimi dello scorso 7 febbraio il titolo bianconero ha infatti guadagnato circa il 49%, mentre negli ultimi sei mesi il dato registra il +32,8%. Dati che, appunto, stridono rispetto alle difficoltà registrate sul campo dai bianconeri. La ragione di questo exploit, nonostante l'eliminazione anche da Champions e Coppa Italia, va ricercata probabilmente nelle indiscrezioni smentite dalla holding di controllo Exor, detentrice del 65,4% - circa un possibile riassetto azionario.

C'è chi ha parlato di un ipotetico ritorno di Andrea Agnelli, addirittura affiancato da Red Bull: in realtà la sola cosa certa è stata la crescita del gigante delle criptovalute Tether, di recente entrato nell'azionariato Juve con una quota di poco superiore all'8%. E il titolo corre.