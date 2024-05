Juve, gli orsacchiotti sulla maglia, esplode l'ironia sui social. Tifosi disperati: "Facciamo ridere, basta"

L'idea di studiare una nuova mise per queste ultime giornate di campionato non ha attirato particolari consensi tra i tifosi della Juventus, men che meno per l'insolita presenza di cuoricini e orsacchiotti. Sono bastate poche ore dalla pubblicazione del post con le foto delle nuove maglie a scatenare l'ilarità sul web e sui social network, ma se da un lato i sostenitori di altre squadre della Serie A si lasciano andare a battute ironiche di vario genere, dall'altro i supporters bianconeri si dicono sconfortati per la scelta della nuova grafica.

L'iniziativa della società

La divisa per il finale di stagione scelta dalla Juventus nasce da un'iniziativa di marketing in collaborazione con Adidas e Inbetweeners, fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021. Sulla maglia campeggia un orsacchiotto di colore celeste che stringe un pallone tra le zampe, una raffigurazione stilizzata della Mole di Torino, una Jeep e quello che appare come un mattoncino della Lego di colore rosso: a completare il tutto qualche stellina, delle nuvolette e dei cuoricini colorati di rosso. Nella versione nera della divisa, invece, gli oggetti rappresentati sono semplicemente definiti da un contorno color oro.

"Attraverso la realizzazione di digital collectibles unici nel loro genere, i tre brand promuoveranno una nuova forma di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica nel mondo degli NFT e della moda digitale" , si legge sul sito della Juventus. La collezione dovrebbe includere 1897 "items digitali", numero che ovviamente si riferisce all'anno di fondazione della società. Comprando gli oggetti in commercio, gli acquirenti potranno partecipare a un concorso che mette in palio dei premi legati alla squadra bianconera.

Le reazioni sui social

Qualunque fosse l'intento alla base della nuova divisa, comunque, il giudizio degli appassionati di calcio si limita ad analizzare l'aspetto grafico delle maglie e il verdetto è impietoso, non solo da parte dei tifosi di squadre rivali della Juventus, anzi, i più duri sono proprio i sostenitori bianconeri.