La Juve pesca in Francia: due big per soli 20 milioni

JUVE - Tutto su David e Balerdi

La nuova Juventus di Comolli e Tudor guarda alla Francia per alzare l'asticella del suo organico. Il primo nome sulla lista è quello di Jonathan David, lo svincolato più ambito d'Europa. Sedici reti con il Lille nell'ultimo campionato, arriverebbe a parametro zero e potrebbe comporre un attacco tutto francese con Kolo Muani, qualora i bianconeri riescano a prolungare il prestito. La dirigenza bianconera bussa poi alla porta del Marsiglia per Leonardo Balerdi, talentuoso centrale difensivo argentino, classe 1999. Per averlos serviranno almeno 20 milioni.

INTER - Il Galatasaray all'assalto di Calha

Il Galatasaray continua la sua incessante ricerca di stelle, con il solito sguardo molto interessato verso la Serie A. L'ultimo nome ad essere finito nell'orbita del club turco è quello di Hakan Calhanoglu, pilastro dell'Inter, che lo valuta non meno di 40 milioni di euro. Trattativa per questo in salita, ma già nei prossimi giorni possono esserci sviluppi.

ROMA - Gasp cerca di strappare Bonny all'Inter

La Roma di Gasperini si inserisce con prepotenza nella corsa a Yoann Bonny, il giovane e già impattante attaccante del Parma. I giallorossi sono intenzionati a formulare un'offerta più alta sia per il giocatore che per il club ducale. Il duello è appena iniziato e per spuntarla serviranno 20 milioni.

FIORENTINA - Per il vice Kean è corsa a due tra Dzeko e Immobile

La viola punta sull'usato sicuro per il vice Kean. I principali indiziati provengono entrambi dal nostro campionato e giocano attualmente in Turchia. Si tratta di Edin Dzeko e Ciro Immobile, entrambi a segno con grande regolarità nell'ultima Turkish Superleague. Pradè si è procurato un vantaggio sul Bologna per il primo, ma la porta per l'attaccante italiano resta apertissima.

NAPOLI - In chiusura il vice Lukaku: Lucca molto vicino

Antonio Conte ha trovato il vice Lukaku.

Il club azzurro è infatti ad un passo dalla chiusura dell'accordo per, sulla base di 20 milioni di euro più bonus. I dettagli dell'operazione dovrebbero essere discussi nelle prossime ore.