La Juve travolge l'Al Ain e conquista i primi tre punti al Mondiale per Club

Tutto facile per la Juventus l'esordio al Mondiale per Club. I bianconeri iniziano col piede giusto l'avventura a stelle e strisce, superando 5-0 gli emiratini dell'Al Ain all'Audi Field di Washington. Decisive le doppiette di Randal Kolo Muani (11' e 45+4') e Francisco Conceicao (21' e 58'). Nel mezzo il gol nel primo tempo di Kenan Yildiz (31').

Al netto di un avversario non irresistibile arrivano buone notizie per Igor Tudor. Dall'esperimento Savona al centro della difesa, alla spinta sulla destra di Alberto Costa fino alle prestazioni di Kolo Muani e Conceiçao, ispiritassimi in zona gol. I bianconeri sembrano aver recepito al meglio i dettami del tecnico croato. Con questa vittoria la Juve raggiunge a quota 3 punti il Manchester City in vetta alla classifica del Gruppo G, che nel pomeriggio di ieri aveva battuto 2-0 il Wydad Casablanca. Prossima tappa Philadelphia, domenica prossima contro il Wydad Casablanca.

Primo tempo

Si parte subito a buon ritmo. Il primo tiro in porta arriva al 10' ed è dell'Al Ain ma la conclusione da fuori di Zabala è facile presa di Di Gregorio. Sul capovolgimento di fronte la Juve passa in vantaggio. Il cross dal limite di Alberto Costa trova sul secondo palo Kolo Muani che trafigge un incolpevole Rui Patrico. La squadra di Ivic prova a reagire ma la superiorità dei bianconeri è evidente. Al 20’ infatti arriva il secondo gol. Ancora Alberto Costa, uno dei migliori, semina il panico a destra e scarica per Conceiçao all’altezza del dischetto. Il tiro del portoghese è centrale ma una deviazione mette fuori causa Rui Patricio. Alla mezz'ora è Yildiz a trovare il tris. La stella turca riceve da Thuram sul centro sinistra, si libera di un paio di avversari e fulmina Rui Patricio con un destro che bacia il palo prima di finire in rete. C'è ancora tempo per aumentare ulteriormente il bottino. In pieno recupero Kolo Muani che, imbeccato da un lancio preciso di Khephren Thuram, brucia Kouame e con un tocco elegante trova la doppietta personale.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Douglas Luiz e Weah per Cambiaso e Thuram. L'Al Ain trova il gol della bandiera in mischia su sviluppo da calcio d’angolo ma viene rilevato il fuorigioco di Traore. La Juve però dopo il rientro negli spogliatoi abbassa il ritmo e concede un’altra buona occasione agli emiratini. Laba trova lo spazio per calciare dal limite: il tiro, potente ma centrale, trova la parata di Di Gregorio. Al 58' è Conceiçao a trovare per la quinta volta la via del gol. Il portoghese salta agilmente due avversari prima di chiudere con un mancino preciso sul secondo palo. A match virtualmente chiuso, Tudor butta nella mischia anche Vlahovic e Koopmeiners. L'ultimo brivido lo regala Douglas Luiz: il brasiliano pesca il palo con un tiro da fuori nei minuti finali di partita. Finisce 5-0 per la Juve che avverte il Manchester City: la caccia al primo posto è quanto mai aperta.

Il tabellino

AL AIN (5-3-2) - Rui Patricio, Ratnik, Rabia, Kouame (68' Niang); Traore, Kaku (77' Jasic), Park (77' Chadli), Palacios (68' Nader), Zabala; Laba, S. Rahimi (92' Udow). Allenatore: Vladimir Ivic

JUVENTUS (3-5-2) - Di Gregorio, Kalulu, Savona (71' Gatti), Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram (46' Douglas Luiz), Cambiaso (46' Weah); Conceiçao, Yildiz (62' Koopmeiners); Kolo Muani (71' Vlahovic). Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: Kolo Muani (J) 11' e 45+4', Conceiçao 21' e 58', Yildiz (J) 31'

Ammoniti: Cambiaso (J), Conceicao (J), Gatti (J), Traore (A)

Arbitro: Mary Tory Penso (Stati Uniti)