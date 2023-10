La Juventus all'ultimo respiro con il Verona. Bianconeri primi in classifica

La Juventus di Massimiliano Allegri riesce a dare continuità di risultati dopo la vittoria di San Siro contro il Milan. I bianconeri, infatti, hanno vinto all'ultimo respiro, al 96', contro il Verona di Marco Baroni e volano in vetta alla classifica di Serie A per una notte. Alla Vecchia Signora, inoltre, nel corso della partita sono stati annullati due gol entrambi a Moise Kean: uno per fuorigioco e uno per un fallo su Marco Faraoni in avvio di azione. Questa vittoria fa salire la squadra di Allegri a quota 23 punti a più uno sull'Inter di Simone Inzaghi che domani alle ore 18 giocherà contro la Roma di José Mourinho. La Vecchia Signora con questo ennesimo successo di misura ha dato un forte segnale alle altre pretendenti allo scudetto e questo bottino pieno vale doppio considerando che domani si giocheranno tre big match: Inter-Roma, Lazio-Fiorentina e Napoli-Milan.

La cronaca della partita

Dopo 10' di sostanziale equilibrio la Juventus passa in vantaggio al 13' con Moise Kean che dribbla due avversari e inascca poi con un tiro all’angolino, ma l'arbitro annulla, dopo consulto Var, per una posizione impercettibile di fuorigioco. Al 20' Kostic serve bene Kean che ancora una volta ci prova ma la sua conclusione termina fuori di poco. Juventus ancora vicina al vantaggio al 37' con Vlahovic che riceve palla da sinistra e incorna bene di testa: palla fuori di poco. Al 45' grande parata di Szczesny che dice no ad un tiro insidioso di Bonazzoli con un riflesso da campione.

Nella ripresa Kean si rende ancora pericoloso al 49' che incorna bene sull'assist, l'ennesimo da sinistra, di Kostic ma la palla termina fuori. Al 50' Montipò dice no alla bordata di Rabiot. Al 54' altro gol annullato a Kean per un fallo in avvio di azione dello stesso attaccante classe 2000. Il suo stacco imperioso non aveva dato scampo a Montipò ma il fallo ha reso inutile il tutto. Al 69' Juventus vicinissima ancora una volta al vantaggio con Chiesa che calcia a botta sicura trovando però a ridosso della linea di porta il gran salvataggio di Faraoni.

All'86' ancora Chiesa prova a rendersi pericoloso ma la sua conclusione termina fuori di poco. Al 93' Milik pennella bene per Yildiz che davant a Montipò la metta alta sopra la traversa. Al 96', però, all'ultima azione di gioco ecco che la Juventus trova il vantaggio con Cambiaso. Cross da destra con Milik che svetta di testa, la palla si stampa sul palo e percorre la linea di porta con Montipò che la respinge (da verificare se fosse già entrata), con Cambiaso che da pochi passi ribadisce in rete facendo esplodere di gioia lo Stadium.

I due gol annullati a Kean e la rete della vittoria

Malore improvviso di Faraoni al gol di Kean #JuveVerona pic.twitter.com/dVO4aFn4Ls — Luca Marchi (@LucaMarchiLU) October 28, 2023

GOAL | Andrea Cambiaso



90’ | Juventus [1] - 0 Verona

pic.twitter.com/Y1dEQbwDlA — Prince (@Prin__ceee) October 28, 2023

ll tabellino



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (86' Yildiz); Weah (46' Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (62' Cambiaso); Vlahovic (82' Milik), Kean (62' Chiesa). Allenatore Massimiliano Allegri.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano (95' Coppola); Faraoni (73' Suslov), Hongla (73' Tchatchoua), Folorunsho, Duda; Doig (73' Lazovic); Bonazzoli (84' Serdar), Djuric. Allenatore Marco Baroni.

Marcatori: 96' Cambiaso (J)

Ammoniti: Rugani, Djuric, Folorunsho, Kean, Cambiaso

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)