La Juventus sbaraglia il Milan con Mbangula e Weah. Tanti bocciati tra i rossoneri: le pagelle

La Juventus di Thiago Motta vince il big match contro il Milan di Sergio Conceincao grazie ai gol siglati nella ripresa da Samuel Mbangula, con deviazione decisiva di Emerson Royal, e alla rete del figlio d'arte Timothy Weah. Primo tempo equilibrato con i bianconeri a fare la partita e ad avere maggior possesso palla. Nella ripresa la Vecchia Signora entra in campo cattiva mentre il Diavolo sembra essere rimasto negli spogliatoi. Con questa vittoria preziosa i bianconeri salgono al quarto posto a quota 37 punti a più sei su un Milan ora a distanza siderale dalla vetta della classifica. Tra le fila della Juventus Mbangula migliore in campo ma anche Thuram e Weah giocano una grande partita, ma in generale i calciatori della Vecchia Signora sono tutti promossi. Per il Milan, invece, si salva solo Maignan. Malissimo Abraham, male anche Tomori, Leao e Theo Hernandez. Fofana e Reijnders, per una volta, in difficoltà. Ecco le pagelle del match giocato allo Stadium.

Le pagelle della Juventus

Michele Di Gregorio 6: Nel primo tempo è bravo al minuto 27' a sventare la minaccia sul tiro di Leao. Non deve effettuare particolari interventi ma è sempre sul pezzo e attento nelle uscite alte e basse.

Andrea Cambiaso 6: Le voci di mercato non lo disturbano. Attento in copertura e poco propositivo in avanti ma la sua prova è positiva.

Federico Gatti 6,5: Come il suo compagno di squadra è concentrato e al posto giusto al momento giusto. Annulla Abraham con fisico e prepotenza.

Pierre Kalulu 6,5: Solido, rapido e concentrato. Il difensore francese è dappertutto e si "vendica" così del suo passato e di chi forse l'ha scaricato troppo frettolosamente alla concorrenza.

Weston McKennie 6: Il tuttofare bianconero gioca un'altra partita di sostanza in una posione a lui poco congeniale.

Manuel Locatelli 6,5: In Supercoppa Italiana con un intervento scellerato aveva rimesso in partita il Milan. Questa sera si riscatta giocando una partita di sostanza e personalità.

Khephren Thuram 7: A centrocampo è dominante. Recupera palla e manda in porta Weah che segna il 2-0. Corre per due ed è sempre nel vivo dell'azione. Decisivo (dall'83' Nicolò Fagioli sv)

Kenan Yildiz 6: Il Milan gli concede poco spazio ma lui con la sua tecnica e la sua qualità tiene sempre in apprensione la difesa rossonera. Costretto ad uscire a fine primo tempo per un risentimento agli adduttori (dal 46' Timothy Weah 7: Entra con voglia e dimostra di avere gamba. Egoista sull'occasione da gol creata dalla spizzata di Nico Gonzalez, si riscatta con il gol del 2-0 con una bella giocata da attaccante vero. Papà George sarà felice nonostante il suo passato rossonero e vista la sua fede bianconera)

Teun Koopmeiners 6: Non è ancora il giocatore ammirato all'Atalanta ma sta crescendo sempre di più di condizione. Mezzo voto in meno per l'occasione da gol "mangiata" sullo 0-0. (dal 75' Douglas Luiz 6: Entra per alzare la barricata e lo fa senza fare danni)

Samuel Mbangula 7,5: Ormai è diventato una certezza alla Juventus e non solo per il gol dell'1-0. Corsa, tecnica e qualità è sempre una spina nel fianco per la difesa del Milan. Esce stremato con la standing ovation da parte del pubblico dello Stadium (dal 90' Vasilije​ Adzic sv)

Nico Gonzalez 6,5: La sua posizione da falso nove dà un po' fastidio ai due difensori centrali rossoneri. Manda in porta Weah con una spizzata di testa ma il figlio d'arte spreca calciando su Maignan. Serve poi l'assist a Mbangula per il vantaggio della Vecchia Signora. (dall'83' Dusan Vlahovic sv)

Allenatore Thiago Motta 7: La sua Juventus finalmente riesce a tenere il vantaggio, a raddoppiare e a vincere la sua ottava partita in campionato in 21 giornate. Il primo tempo è equilbrato ma i bianconeri nella ripresa hanno surclassato il Milan meritando ampiamente i tre punti.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6,5: Gioca mezzo infortunato e sul gol dell'1-0 non è fortunato perché la deviazione di Emerson Royal lo inganna. Bravo su Koopmeiners e in altre circostanze. Il portierone francese, però, non può sempre risolvere i guai di questo Milan

Emerson Royal 5: Sfortunato in occasione della rete di Mbangula. Combina poco in fase di spinta e dietro balla parecchio. (dal 75' Francesco Camarda sv: Entra a risultato già compromesso e non sarebbe giusto giudicarlo visto che il Milan nel secondo tempo non è sceso in campo. Al 90' anticipa di testa Kalulu ma la sfera termina a lato.

Fikayo Tomori 5: Weah lo "scherza" in occasione del 2-0 e anche sullo 0-0 si fa anticipare di testa da Nico Gonzalez. Spesso in ritardo e falloso. La Juventus lo vorrebbe in questo mercato di gennaio ma forse dopo questa sera in casa bianconera cambieranno idea.

Matteo Gabbia 5,5: Meglio rispetto al compagno di squadra ma anche lui in affanno e spesso in ritardo.

Theo Hernandez 5: Svagato e mai pericoloso in attacco. Perde due palle sanguinose e per poco la Juventus non segna. Il Milan ha bisogno delle sue scorribande a sinistra ma anche di una

Ismail Bennacer 5: Gli manca ancora il ritmo partita e si vede. Ci mette la consueta grinta e la corsa ma non basta) (dal 63' Alejandro Jimenez 5,5: Inserito per dare vivacità alla manovra offensiva: non ci riesce)

Youssouf Fofana 5,5: A metà campo per una volta non è dominante e lucido come al solito. Viene fagocitato dal centrocampo bianconero

Yunus Musah 5.5: Fatica a trovare la posizione e viene spostato spesso in campo da Conceincao. Gli va dato atto di essere stato uno degli ultimi a mollare.

Tijjani Reijnders 5,5: Attivo nel primo tempo, nella ripresa sparisce come tutto il Milan. Ha tirato per troppo tempo la carretta e ora pare stia tirando il fiato (dall'80' Filippo Terracciano sv)

Rafael Leao 4,5: AAA cercasi Rafa allo Stadium. Nel primo tempo gioca dalla parte di Conceincao che lo striglia spesso e si rende pericoloso solo in una circostanza. Nella ripresa gioca dall'altro lato e fa ancora peggio sparendo dal campo. Da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre di più, molto di più.

Tammy Abraham 4,5: Deve sostituire lo squalificato Morata e lo fa male. Non la vede mai e non si rende mai pericoloso. (dall'80' Luka Jovic sv)

Allenatore Sergio Conceiçao 5: Contro il Como il Milan ha vinto non convincedo e questa sera a Torino la sua squadra regge, a fatica, solo il primo tempo.

Ha dichiarato di aver visto tante cose che non vanno in casa rossonera: c'è ancora tanto da lavoare

Arbitro Davide Massa (Imperia) 6,5: I giocatori in campo si comportano in maniera corretta e lui dirige bene e senza sbavature. Vede bene nei momenti decisivi.