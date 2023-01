Juventus-Atalanta, gol e spettacolo: finisce 3-3. Cori e striscioni contro la vecchia società

La Juventus di Massimiliano Allegri, alla prima partita casalinga dopo il terremoto seguito alla penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze, non va oltre il 3-3 contro l'ottima Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bianconeri, dopo essere passati in svantaggio in virtù della rete di Lookman, su imprecisione di Szczesny, ribaltano la partita grazie al rigore di Di Maria e al gol di Milik ma nella ripresa subiscono il ritorno veemente dell'Atalanta che piazza il pareggio e poi il sorpasso con Maehle e Lookman tra il 46' e il 52'.

La Vecchia Signora, però, davanti al pubblico di casa reagisce, non molla e alla fine trova il pareggio con la punizione di Danilo che fulmina Musso. Con questo pareggio l'Atalanta sale a quota 35 punti mentre la Juventus sale solo a quota 23 (dopo il -15) e parte dunque con un mezzo passo falso per scalare e ritrovare la zona Champions League lontana oggi 14 punti dalla Roma a quota 37, come l'Inter che giocherà domani sera contro l'Empoli.

A fine partita, però, il pubblico di fede bianconera ha salutato con un caloroso applauso i giocatori che in campo hanno dato tutto contro un'Atalanta estramamente in forma e che veniva dall'8-2 contro la Salernitana. La Juventus, invece, si rialza parzialmente dopo il 5-1 subito contro il Napoli ma gli otto gol incassati in due partite preoccupano e non poco Allegri visto che adesso i bianconeri non hanno nemmeno più la miglior difesa del torneo. Servirà una Juventus d'assalto nel girone di ritorno per scalare la classifica e per provare a tornare in zona Champions League che ad oggi sembra una vera e propria utopia.

Prepartita rovente

Il pullman della Juventus è arrivato allo stadio alle 19.30 circa accolto dal calore dei tifosi della Juventus. Un'ora prima del match, invece, un capannello di tifosi si é ritrovato fuori dalla Curva Sud e hanno iniziato ad intonare cori contro l'ex numero uno Andrea Agnelli e la Lega Calcio. Affisso anche lo striscione: "Serie A o Serie B, noi siamo sempre qui. Solo per la Juventus FC":

Non solo, perché, gli ultras hanno deciso di entrare in tackle nei confronti della vecchia dirigenza con un lungo post su Facebook: "Siamo colpevoli, paghiamo per questa lurida dirigenza".



La cronaca della partita

Pronti via e l'Atalanta passa in vantaggio con Lookman con Szczesny che commette una papera clamorosa sulla conclusione del giocatore nerazzurro. La Juventus però non si scoraggia e al 12' sfiora il pareggio con Locatelli ma la sfera finisce fuori di poco. Musso blocca il tiro di Di Maria al 14' e un minuto dopo Gasperini deve sostituire l'infortunato Palomino per inserire Demiral, ex della partita. Al 23' il Var richiama l'attenzione dell'arbitro Marinelli: pestone di Ederson su Fagioli e rigore per i bianconeri: dal dischetto Di Maria sigla il pareggio. Al 34' Di Maria libera di tacco Fagioli che va al cross: Milik insacca da pochi passi e porta la Juventus sul 2-1.

L'Atalanta è viva e al rientro in campo dagli spogliatoi trova il pareggio con Maehle che davanti a Szczesny su assist dell'indemoniato Lookman non sbaglia. Al 52' l'Atalanta mette la freccia e vola sul 2-3 ancora con Lookman che decolla di testa sul cross di Boga lasciando immobile il portiere della Juventus. Allegri sostituisce Kostic iinserendo Chiesa e al 64' la Juventus pareggia con Danilo che di destro su punizione, battuta corta da Di Maria, fulmina Musso. Al 73' Toloi calcia in porta ma trova l'attenta risposta di Szczesny. Kean la mette in mezzo per Miretti al 78' ma il giovane giocatore bianconero spreca calciando debolmente in bocca a Musso.

Il tabellino



ATALANTA - Musso; Toloi, Palomino (15' Demiral), Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson (84' Muriel), Maehle (84' Ruggieri); Boga (65' Pasalic) Lookman, Hojlund (85 Djimsiti) Allenatore: Gasperini



JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli (81' Cuadrado), Rabiot, Kostic (61' Chiesa); Di Maria (74' Miretti), Milik (74' Kean). Allenatore: Allegri

Marcatori: 4', 53' Lookman (A), 46' Maehle (A), 25' Di Maria (J), 34' Milik (J), 65' Danilo (J)

Ammoniti: Ederson (A), Chiesa (J), Hateboer (A)

Arbitro: Livio Marinelli (sezione Tivoli)