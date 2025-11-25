Juventus a Bodo, torna l’incubo norvegese per Spalletti

Con un ruolino di marcia europeo non all’altezza della propria storia e delle proprie ambizioni, la Juventus si è immersa nel gelo della Norvegia. Oltre il circolo polare artico, dove stasera affronterà il Bodo/Glimt in una partita quasi senza domani: con soli tre punti all’attivo dopo quattro gare, i bianconeri devono necessariamente dare un’accelerata alla propria classifica salvo vivere con angoscia (sportiva, si intende) le ultime gare di questa prima fase.
Ci si attende quindi una Signora finalmente vincente e convincente, senza tremori né paure che aiuti anche il calcio italiano a togliersi dalla testa la ‘scimmia’ della Norvegia, ovvero la nazionale che ci ha costretto a passare dagli spareggi per qualificarci ai Mondiali e che aveva battuto 3-0 l’Italia di Spalletti (toh) lo scorso giugno.
Da qui bisogna comunque passare, uscendone indenni e con tre punti in saccoccia che facciamo dimenticare condizioni proibitive (si giocherà sul sintetico a una temperatura percepita di -8 gradi, pare) ed eventuali freni mentali. Se così non fosse, il nostro calcio collezionerebbe un’altra figuraccia pur con il massimo rispetto per un avversario che nel recente passato ha eliminato la Lazio e inflitto addirittura un incredibile 6-1 alla Roma di Mourinho: nell’attuale Champions comunque il Bodo/Glimt (oggi 29°, tre posizioni più indietro della Juve) non ha ancora vinto una partita ed è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Galatasaray e Monaco.
I bianconeri non si troveranno insomma di fronte una squadra di fuoriclasse, ma dovranno certamente prestare la massima attenzione per non farsi travolgere dal ritmo edall’agonismo dei padroni di casa che hanno come mental coach Bjorn Mannsverk, ex colonnello dell’aeronautica norvegese con all’attivo missioni in Libia e strada facendo appassionatosi anche di pallone.
TV Stasera ore 21 Sky Sport Uno