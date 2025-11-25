Juventus a Bodo, torna l’incubo norvegese per Spalletti

Con un ruolino di marcia europeo non all’altezza della propria storia e delle proprie ambizioni, la Juventus si è immersa nel gelo della Norvegia. Oltre il circolo polare artico, dove stasera affronterà il Bodo/Glimt in una partita quasi senza domani: con soli tre punti all’attivo dopo quattro gare, i bianconeri devono necessariamente dare un’accelerata alla propria classifica salvo vivere con angoscia (sportiva, si intende) le ultime gare di questa prima fase.

Ci si attende quindi una Signora finalmente vincente e convincente, senza tremori né paure che aiuti anche il calcio italiano a togliersi dalla testa la ‘scimmia’ della Norvegia, ovvero la nazionale che ci ha costretto a passare dagli spareggi per qualificarci ai Mondiali e che aveva battuto 3-0 l’Italia di Spalletti (toh) lo scorso giugno.

Da qui bisogna comunque passare, uscendone indenni e con tre punti in saccoccia che facciamo dimenticare condizioni proibitive (si giocherà sul sintetico a una temperatura percepita di -8 gradi, pare) ed eventuali freni mentali. Se così non fosse, il nostro calcio collezionerebbe un’altra figuraccia pur con il massimo rispetto per un avversario che nel recente passato ha eliminato la Lazio e inflitto addirittura un incredibile 6-1 alla Roma di Mourinho: nell’attuale Champions comunque il Bodo/Glimt (oggi 29°, tre posizioni più indietro della Juve) non ha ancora vinto una partita ed è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Galatasaray e Monaco.

I bianconeri non si troveranno insomma di fronte una squadra di fuoriclasse, ma dovranno certamente prestare la massima attenzione per non farsi travolgere dal ritmo e

dall’agonismo dei padroni di casa che hanno come mental coach Bjorn Mannsverk, ex colonnello dell’aeronautica norvegese con all’attivo missioni in Libia e strada facendo appassionatosi anche di pallone.

TV Stasera ore 21 Sky Sport Uno