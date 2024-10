Juventus-Cagliari, 1-1 di rigore. I sardi riprendono i bianconeri all'88'

La Juventus di Thiago Motta subisce la prima rete in campionato e il Cagliari di Davide Nicola strappa così un punto prezioso allo Stadium: finisce 1-1 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al vantaggio siglato su calcio di rigore da Dusan Vlahovic, per fallo di mano di Luperto, ha risposto al minuto 88' Marin sempre dagli undici metri per un fallo ingenuo di Douglas Luiz su Piccoli.

Per i bianconeri si tratta del quarto pareggio in campionato che gli costa così il secondo posto occupato ora dall'Inter di Simone Inzaghi con 14 punti, la Juventus resta invece terza a quota 13 e questa sera potrebbe essere sorpassata anche dal Milan di Fonseca che sarà impegnato sul campo della Fiorentina. La sfida dello Stadium è stata condotta dalla Vecchia Signora che dopo il vantaggio ha avuto diverse chance per segnare ma per alcune imprecisioni sotto porta ma anche per la bravura di Scuffet e compagni non è riuscita a raddoppiare.

Al minuto 87' l'ingenuità di Douglas Luiz rompe l'imbattibilità della Juventus che durava da quasi sette partite e fa perdere anche due punti in classifica. Grande prova d'orgoglio del Cagliari invece che nel finale, al 95', ha anche sfiorato il colpo grosso con il palo colpito da Obert. Espulso al 90' Francisco Conceincao, per doppia ammonizione, per via di una simulazione per tentare di procuarsi un calcio di rigore. I sardi salgono a quota 6 punti ed escono così dallo Stadium con tanta soddisfazione e consapevolezza di poter centrare ancora una volta la salvezza, per la Juventus invece questo è un mezzo passo falso vista come si era messa in discesa la partita. Dopo la sosta per le nazionali i bianconeri giocheranno sabato 19 ottobre alle ore 20.45 contro la Lazio di Baroni e l'obiettivo sarà tornare subito alla vittoria per arginare la "pareggite" da campionato della squadra di Thiago Motta.

La cronaca della partita

Il primo squillo della partita è del Cagliari con Viola che tenta il tiro dalla distanza, al 6', con Di Gregorio che non si fa sorprendere. Al 9' angolo per la Juventus con la battuta di Koopmeiners che trova la testa di Savona: para agevolmente Scuffet. All'11' ancora Savona protagonista ma sul suo tiro il portiere sardo risponde presente. Minuto 13', ecco la svolta della partita: Gatti colpisce di testa e Luperto la sfiora con la mano. Il direttore di gara viene richiamato dal Var e concede il rigore per i bianconeri. Dal dischetto Vlahovic non fallisce e sigla l'1-0. Al 16' Koopmeiners sfiora il raddoppio ma il suo tiro termina alto. Al 19' Piccoli prova a mettersi in proprio con una soluzione personale ma il suo tiro termina alto. Al 26' Scuffet miracoloso sul tiro potente e preciso di Koopmeiners.

Nella ripresa Thiago Motta sostituisce l'acciaccato Koopmeiners con Fagioli e al 47' Conceincao va via in accelerazione e serve Vlahovic: il suo tiro termina a lato. Fagioli calcia al minuto 51' ma il suo tracciante termina largo alla destra di Scuffet. Al 59' squillo del Cagliari con Luvumbo che va al tiro mettendo paura a Di Gregorio che viene "salvato" dall'intervento di Gatti. Al 68' Conceincao ubriaca di finte Obert e va poi al tiro di sinistro: Scuffet respinge. Al 72' Fagioli scodella per Vlahovic che si coordina e calcia in porta di sinistro: respinge ancora una volta il portiere del Cagliari.

La punizione di Marin per poco non sorprende Di Gregorio, al minuto 76' per via della finta di Gatti, che ha però un grande riflesso. Al 78' Douglas Luiz calcia, Scuffet non è preciso nella respinta e sulla ribattuta Vlahovic tutto solo la calcia fuori divorandosi il 2-0. All'84' Douglas Luiz si scontra con Piccoli in area di rigore ma Marinelli non concede il rigore, viene poi richiamato al Var e concede il penalty. Marin realizza il gol dell'1-1. Al 90' Conceincao prova la giocata personale in area, Obert gli appoggia la mano sulla schiena e si lascia cadere con Marinelli che gli sventola in faccia il secondo giallo per simulazione e relativo rosso. Al 92' Marin ci prova dalla distanza: palla alta. Al 95' Obert si mette in proprio, converge e va al tiro: palo! Al 98' Fagioli ci prova dalla bandierina e colpisce l'incrocio dei pali. Finisce 1-1 allo Stadium.

Il tabellino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70' Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli (62' Douglas Luiz), K. Thuram (62' McKennie); Conceiçao, Koopmeiners (46' Fagioli), Mbangula (78' Yildiz); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.



CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea (77' Deiola), Adopo (77' Mutandwa), Makoumbou, Augello (57' Luvumbo); Viola (57' Gaetano); Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: 15' Vlahovic rig. (J), 88' Marin rig. (C)

Ammoniti: Thuram (J), Savona (J), Conceincao (J), Cambiaso (J), Mina (C), Deiola (C)

Espulsi: Conceincao (J)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)